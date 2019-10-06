تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تشير مواقع الكواكب في بداية الاسبوع الى اجواء فارغة من الحظوظ معقدة وصعبة على مختلف المستويات فالقمر من برج الجدي يومي السبت والاحد يشير الى مواجهة او لقاء مهم يسبب لك التوتر بالاضافة الى وجود الشمس والمريخ في برج الميزان الذي يتحدث عن معاكسات وعراقيل حاذر من استعراض للقوى وحالات الارباك والاحراج ولا تعرض استقرارك للتأرجح وابتعد عن المواجهة قدر المستطاع قد تشعر بالتعب والاحباط ما يجعل الطريق امامك مليئة بالاشواك كبر عقلك وابتعد وحاذر الخلافات والمشاكل والعداوات ولا تضخم الامور فحاول ان تتاقلم مع الظروف نظم اعمالك وحساباتك ودقق في شؤونك المالية والمصرفية . تتغير التاثيرات الفلكية لصالحك يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الدلو الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان في موقع مناسب لتصحيح الامور والانطلاق في بعض الاهتمامات والمصالحات والتسويات والتقارب في وجهات النظر تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الحوت المائي الصديق بين الاربعاء والجمعة ويقدم لك تاثيرات مهمة جدا لان القمر هو كوكبك الحاكم يفتح امامك ابواب السفر الدراسة انفتاح على امور جديدة اخبار مهمة بانتظارك لتحتفل بانجاز او انتصار انها فترة كثيرة الحظ والنجاح ولا يجوز اضاعة الوقت كثف الاجتماعات واللقاءات وناقش المواضيع المالية وحاول ايجاد التمويل لمشروع جديد اسبوع طويل لكن المفروض ان تكون نهايته جيدة جداً.

عاطفياً: تستجمع شجاعتك وتصحح بعض الهفوات وتقدم بعض التنازلات من اجل ارضاء الشريك تقوى الرومنسية تتحسن الاوضاع العاطفية وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الامور مع انتقال الزهرة الى العقرب الصديق لتسجل احتمالاً وهو حسم لإحدى العلاقات وقلب الصفحة للعازب ستعيش عشقاً عابراً وقوياً جداً سوف تلفت الانظار اليك وتسحر كل من يقترب منك

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