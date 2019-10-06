تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: احداث مهمة وافراح ترافقك هذا الاسبوع المهم جدا مع انتقال كوكب المريخ من مواجهة برجك من العذراء فترتاح وتختفي الغيوم والحوادث والمشاكل تفرح لانفراجات كبيرة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان ما يشجع على التلاقي وتذليل العقبات وايجاد الحلول واقامة الحوارات البناءة التي انت بحاجة اليها لتلطيف الاجواء كما ستسمح لك الظروف الفلكية الايجابية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الدلو الهوائي الصديق يومي الاثنين والثلاثاء الذي يقدم لك آمال كبيرة وتقدم وتفاعل جيد فترتفع فرص النجاح انها ايام داعمة للتواصل الدائم بحيث تكون لامعا في الحوار والمفاوضات والامتحانات تسيطر على الموقف وتتّخذ القرار الحكيمأو تفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد. تقوم بسفر أو تبحث عن منزل جديد لكن بالرغم من الايجابيات عليك ان تعالج الالتباسات بموضوعية بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر من برج الحوت قد تصطدم بمن يسد عليك الابواب لذلك حاذر من انفصال او ارتباك او من عملية شراء ارتجالية او انفعالية وانتبه قد تكون ضحية مكيدة معينة وابتعد عن المواجهات والتحديات وقد تضطر للقيام ببعض التنازلات او لتقديم تضحية حاول ان تتكيف مع الاجواء اسبوع يتأرجح بين الايجابيات والسلبيات كما ان المشتري يقدم الحظ لمواليد العشرية الثانية.



عاطفياً: انتقال كوكب الحب الى برج العقرب الصديق يجعلك تعيش اسبوعاً رومانسيّاً فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادلا للحبّ وللعواطف.للعازب يفاجئك هذا الاسبوع بعلاقة جديدة هي صداقة او تعارف قد تتوطد هذه العلاقة الى درجة الارتباط الجدي.

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