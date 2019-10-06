تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع بخمسة نجوم جيد جدا يحمل تاثيرات مميزة المربع الفلكي بين القمر في الجدي الترابي الصديق والشمس من الميزان يومي السبت والاحد الذي يقدم لك نوع من تفاهم وتوافق وانسجام وضرورة ترتيب الامور المستعجلة والمسائل المهمة والاوراق القانونية والاستشفائية فتزيد نسبة حظوظك ما يجعلك تتقدم بخطى ثابتة نحو الافضل سيفتح لك هذا الاسبوع الابواب امام مكافآت ممتازة فتتمتع بحيوية مضاعفة وتتعزز الروابط والشراكات على انواعها فتتسارع الاحداث وتكون مطمئنا لتطور الاحداث لمصلحتك وتشعر بالثقة بالنفس وتغمرك الحماسة لكن بالرغم من الظروف الفلكية الايجابية هنالك لحظات متوترة بسبب انتقال القمر الى برج الدلو اي الى اعلى نقطة بالدائرة الفلكية الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الميزان يومي الاثنين والثلاثاء الذي يسبب لك التوتر والضوط و يمتحن برودة اعصابك وقدرتك على تحمل الضغوط حاول ان تنسق جيدا بين الواجبات المهنية والعائلية ابتعد عن الاهمال والتقصير وعالج الامور المعقدة بذكاء وموضوعية. تعود الظروف لتتحسن وتستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة بين الاربعاء والجمعة مع وجود القمر في الحوت الذي يجعلك تتحرّر من الضغوط فتنقلب ألاوضاع لمصلحتك وتطل على آفاق جديدة بحيث تبرز من بين المحظوظين في مجال عملك. نهاية اسبوع مميزة من اجمل الايام قوي قلبك ايام تعطيك حقك.بالرغم من الاجواء الممتازة يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من معاكسة كوكب اورانوس.

عاطفيا: تبتعد لا شعوريا عن الاضواء والاجواء الصاخبة مع انتقال الزهرة كوكب الحب الى مواجهة برجك من العقرب فتكون تاثيراته مخيبة لآمالك فتسبب لك ببعض العراقيل او الخلافات الزوجية ما يجعل الاجواء العاطفية مرهقة لاعصابك تجنب الضبابية وانتبه الضوء احمر وسوف يرافقك سوء تفاهم أو مسألة مزعجة أو بلبلة مع الشريك او أحد الأولاد للعازب من الضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات وعدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار حاسم سواء كان بالارتباط أو بالفراق.

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