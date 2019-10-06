اسبوع لا بأس به على المستويين المهني والعاطفي

مهنياً: اسبوع لا بأس به ترتاح من تاثيرات الزهرة وعطارد المعاكس من الميزان وتكون سيد الموقف من جديد تقرر مصيرك وتحدد توجهاتك لكن مع وجود القمر من الجدي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان يومي السبت والاحد تضطر الى مواجهة بعض الناس على موقع متنازع عليه مع مسؤول في العمل ايام مخيبة للامال تدعو للقلق والحذر بالاضافة الى انتقال المريخ الى الميزان المعاكس والذي يتحدث عن لحظات عنف او انفعال حافظ على هدوءك وابتعد عن الاجواء السلبية وسؤ التفاهم ولا تكون لجوجاً على امر يبدو مستحيلا ينصحك الفلك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية.تتحسن الظروف مع انتقال القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الدلو البيت رقم 11 الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان فيساهم في مساعدتك ونجاحك ويقدم لك النصائح والإرشادات، ويسهّل أمامك الطريق ويسمح لك بتحقيق حلم قديم، ويجلب اليك الحظ خلال سفر او تقديم مشروع او دراسة لكن سوف تتبدل التاثيرات الايجابية وتصبح متقلبة وصعبة مع وصول القمر الى مواجهة برجك من الحوت بين الاربعاء والجمعة فتعش عطلة الاسبوع متقلبة مليئة بالمسؤوليات والضغوط فتدور الامور بشكل متقلب ان نوعية الوقت غير مناسبة لبحث امور جديدة اجواء مزعجة وثقيلة من اسوأ ايام الاسبوع قد تضطر الى مسايرة الاوضاع وتقبل التغيير دون تأفف وحاول ان تتأقلم مع ما لم تنتظره مطلقاً.

عاطفيا: انتقال كوكب الزهرة الى برج العقرب الصديق يجعلك تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة تشرق بجاذبية قصوى وتسجل نجاحاً في علاقاتك واتصالاتك . لن تمرّ بمكان دون أن تترك أثراً، سواء بحضورك أو بعذوبتك أو كلماتك الرقيقة.للعازب تسافر إلى الخارج أو تذهب لمغامرة ما أو تكتشف بلداناً جديدة تتذوّق الأوقات الجميلة والاجتماعات الرائعة

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