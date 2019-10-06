أحمد السقا يدعم زوجته ويزورها في مقر عملها بـ"Cbc"

حرص الفنان أحمد السقا، على دعم زوجته مها الصغير، مُقدمة برنامج "شو تايم" عبر قناة "cbc"، من خلال زيارتها في مقر القناة، على هامش تصوير الحلقات الجديدة، مساء أمس الجمعة.

ووبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن السقا التقى زوجته في كواليس التصوير، لتقديم التهنئة لها، بانطلاق الموسم الثاني من البرنامج، وردود الفعل التي حققها الموسم الأول، وذلك في أولى تجاربها التليفزيونية.

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وكان أحمد السقا، ظهر برفقة زوجته مها الصغير، على هامش ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقد لاقى ظهورهما ردود فعل واسعة.