طريقة عمل صينية السجق بالبطاطس

تعتبر صينية السجق بالبطاطس، من الأطباق الشهية التي يتهافت عليها جميع أفراد الأسرة، ويذهبون إلى المطاعم لتناولها بأغلى الأثمان، إلا أنها يمكن أعدادها في المنزل، فمكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة للغاية.

وإليك طريقة عمل صينية سجق بالخضار، على طريقة الشيف الشربيني.

المقادير

سجق بلدي.

بطاطس.

بصل.

ثوم.

كزبرة خضراء.

كرفس.

طماطم.

فلفل حار.

زيت.

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كمون.

ملح.

فلفل أسود.

شطة.

طريقة تحضير صينية سجق بالبطاطس

- نضع كمية من الزيت في طاسة على النار، وبمجرد أن يسخن، نضيف السجق، ونقلبه بحرص، باستخدام ملعقة خشبية، حتى لا يتفتت.

- نضيف البصل والفلفل الأخضر، والطماطم مع الصلصة، وبعدها نضع الملح والفلفل الأسود ومكعب مرقة الدجاج.

- نقلب الخليط على النار جيدًا، ونتركه لمدة دقيقة.

- نضيف مكعبات البطاطس إلى السجق، ونُقَلِّب الخليط.

- نضيف كوبا من الماء، ونضع غطاء على الطاسة، ونترك محتويات الوجبة حتى تنضج.