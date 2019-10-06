عرض الشيف هشام السيد، طريقة عمل طاجن كاليماري بالخضروات، وذلك عبر برنامجه "شبكة وصنارة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، من الأكلات البحرية السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل طاجن كاليماري بالخضروات كاليماري فلفل ألوان. طماطم. بصل. صلصة طماطم. ثوم Advertisements كمون. كرفس. بقدونس. شطة. طريقة عمل طاجن كاليماري بالخضروات يشوح الفلفل الرومي والكاليماري والطماطم والبصل والثوم والكمون والكرفس والشطة مع الزيت وملح وفلفل أسود في وعاء على النار. تضاف صلصة الطماطم وقليل من الماء. توضع المقادير في طاجن فرن. تدخل الفرن، ثم تقدم ساخنة عقب السواء، بعد تزيينها بالبقدونس.

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