طريقة عمل سي فوود بالكاري

جددي في أطباقك الرئيسية، وحضري لأولادك طاجن سي فوود بالكاري، وقدميه لهم مع الأرز الأبيض والمقبلات.

مكونات سي فوود بالكاري

سي فوود مشكل.

بطاطس مسلوقة.

فلفل ملون.

ثوم.

بصل مفروم.

كاري بودر.

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عصير ليمون.

زنجبيل.

خل بلسميك.

حليب جوز الهند.

طريقة تحضير سي فوود بالكاري

شوحي البصل على النار، مع الثوم، والزنجبيل، والفلفل، ثم أضيفي السي فود.

قلبي المكونات على النار جيدا حتى يتبدل لونها إلى اللون الذهبي.

أضيفي بودرة الكاري مع البطاطس المسلوقة وعصير الليمون وحليب جوز الهند.

ارفعيها من على النار بعد تمام النضج.