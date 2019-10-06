"لبس شتوي من غير ولا مليم".. "تبديل" تطبيق إلكتروني لمواجهة غلاء الأسعار

في كل عام ترتفع أسعار الملابس الشتوية بشكل كبير، لذلك تظهر بعض الأفكار المبتكرة التي تساعد على مواجهة الأسعار، دون تحمل أي أعباء مادية.

مع قدوم فصل الشتاء، قررت إحدى الشركات، طرح فكرة جديدة، وهي تبديل الملابس الشتوية بالصيفية تحت شعار "عايز يبقى عندك لبس شتوى من غير ما تدفع ولا مليم؟".

توفر الشركة، من خلال تطبيق إلكتروني أطلقت عليه اسم "تبديل"، خدمة تبديل الملابس الصيفية بأخرى شتوية دون تحمل أي أعباء مادية.

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ووفقا لـ"أحمد فهمي"، صاحب الفكرة، فإنها وجدت إقبالا كبيرا، لأنه من المعروف أن الملابس الشتوية أسعارها مرتفعة: "التطبيق بيعتمد على فكرة المقايضة في نطاق مكاني معين، العميل بيقدر يطرح السلعة اللي عاوز يبدلها عن طريق تصويرها، واللي بيحتاجها بيتواصل معاه عن طريق التطبيق، وتتم عملية التبديل بشكل مجاني أو على حسب الاتفاق بين العملاء، إحنا بمثابة وسيط، بنقرّب بين الناس، ونسهّل ليهم التواصل".

بدأت الفكرة منذ عدة أشهر، واستجاب لها 80 ألف عميل، لا يتواصلون لتبديل الملابس فقط بل لجميع الأغراض، حتى الشخصية، لكن تبديل الملابس الشتوية لقي رواجاً أكثر: "في البداية يقوم العميل بعمل أكونت خاص به على التطبيق، حتى يسهل عليه التعامل، ويكتب اسم المنطقة التي يسكن بها، لتسهيل المقابلة مع عملاء آخرين".

وتصل أسعار الملابس الشتوية إلى آلاف الجنيهات، بحسب "فهمي"، الذي لاحظ ارتفاع الإقبال على التبديل: "الناس بتكون محتاجة تجدد دولابها، فبدل ما بيكون اللبس عندهم مركون بدون استخدام، لأ ممكن يصوروه ويبدلوه مع شخص تاني".