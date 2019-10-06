"ليه مخلّيَّه الواد دا هنا؟".. مديرة حضانة الطفل آدم تكشف عن معلومة جديدة تبرأها من التنمر

قالت صباح إسماعيل، مديرة حضانة الطفل آدم، الذي طرد من الحضانة رغم تعافيه من مرضه (ميكروب في الدم)، إن الطفل عومل أفضل معاملة منها، ومن العاملين بالحضانة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc": "آدم بنعامله معاملة كويسة جدا، وبنميزه عن غيره، وبنشركه في كل النشاطات، وكل الناس بتحبه".

وبرأت نفسها من تهمة رفض الطالب أو التنمر به، وعزت ذلك إلى أولياء أمور طلاب آخرين في الحضانة: "أولياء الأمور قالوا لي: إنتي ليه مخلّيَّه الواد دا هنا؟".

وبشأن ما يقال عن أنها (مديرة الحضانة) ترفضه، لسقوط شعره، بينت أنها قبلت الطفل في البداية، وهو على نفس الحالة، ولو كان هذا هو السبب الرئيسي، لرفضته من البداية.

Advertisements

وأشارت إلى أنها طلبت من والدته أن تأخذه من الحضانة، بسبب تقلبات الجو، وخوفا عليه من دخول فصل الشتاء: "لقيت الولد بينام كتير، وخفت عليه، ومعندوش طاقة وقدرة، وعنده روماتيزم على القلب، وسألت دكتور، قالي مكنش المفروض تاخديه، قلت له لأ، إحنا عندنا ثقافة إزاي نتعامل مع المرض".

والدة أدم توضح حقيقة مرض طفلها

وقالت نجلاء إبراهيم، والدة الطفل آدم، إن ابنها لم يكن مصابا بالسرطان كما ادعت مديرة الحضانة، لكنه أصيب بميكروب في الدم أدى إلى تساقط شعره، وهو الآن معافى تماما.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أن ابنها ينقصه نمو الشعر فقط، والذي سيأخذ وقتا كما قال الأطباء، كما أنه يعاني فقط من الروماتيزم.

ونوهت إلى أن مديرة الحضانة قالت لها إنهم لن يستطيعوا الإبقاء على "آدم" معهم، وطالبتها بضرورة نقله: "قالت ممكن يتعب، والشتاء داخل ومش هيستحمل، وابني رافض يروح الحضانة".