الامارات | «أبوظبي للثقافة والفنون» توقّع اتفاقية تعاون مع أوبرا باريس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى جانب كبريات المؤسسات الثقافية والموسيقية العالمية والشخصيات المؤثرة في مجال الموسيقى، ضمن المنتدى العالمي السادس للموسيقى الذي ينظمه مجلس اليونيسكو العالمي للموسيقى، والذي يحتفل بمرور 70 عاماً على تأسيسه، في العاصمة الفرنسية باريس، ممثلة بهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، كما وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون اتفاقية تعاون مع أوبرا باريس الوطنية لتعزيز نمو الأعمال الفنية والثقافية في مهرجان أبوظبي وما بعده. وجاءت هذه المشاركة ضمن الجهود المستمرة للمجموعة في إثراء الرؤية الثقافية للإمارات، وترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة إقليمية وعالمية للتعبير الإبداعي عبر الثقافة والفنون والموسيقى، والتعريف بالتجربة الإماراتية والمنجز الموسيقي وتعزيز الحضور الإماراتي العالمي. وألقت هدى إبراهيم الخميس كلمة يوم 30 سبتمبر تناولت فيها بالتحليل الحق الرابع ضمن الحقوق الموسيقية الخمسة، موضوع المنتدى، والذي يأتي بعنوان «حق جميع الفنانين الموسيقيين في تطوير فنهم والتواصل من خلال جميع وسائل الإعلام، وتوفير التسهيلات المناسبة لهم»، حيث قدّمت رؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في أهمية الاحتفاء بالموسيقى وتقدير الموسيقيين عبر مبادرات التعليم وحفظ وتوثيق الإرث الموسيقي، متناولة التحديات التي تعترض عمل المؤسسات والأفراد، وفرص التطوير والتحسين في هذه المجالات انطلاقاً من التجربة الريادية لدولة الإمارات، التي تستلهمها المجموعة لإطلاق مبادرات دعم الفنانين والتعريف بمنجزهم الموسيقي عربياً وعالمياً.\ Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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