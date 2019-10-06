الامارات | «تلفاز11» تفتتح أول مكتب لها في «دبي للإعلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تلفاز11» تفتتح أول مكتب لها في «دبي للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت «تلفاز11»، الشركة الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي الإبداعي، والمتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي المحلي بمنطقة الشرق الأوسط، بافتتاح مكتبها الجديد في مدينة دبي للإعلام.

ومنذ تأسيسها عام 2011، يقوم فريق «تلفاز11» من الشباب المؤثرين والمعروفين بشغفهم بنقل أفكارهم بأسلوب غير تقليدي، بتعزيز معايير المحتوى المحلي، والإسهام في زيادة الطلب على محتوى الفيديو الرقمي باللغة العربية. وتعرف اليوم «تلفاز11» باعتمادها توجهاً جديداً في مجال الابتكار ورواية القصص المؤثرة في العالم العربي، والذي جذب قاعدة معجبين متنامية من داخل المنطقة وخارجها، تضم أكثر من 22 مليون مشترك على شبكتها، وتحظى بأكثر من 2.3 مليار مشاهدة على «يوتيوب».

وتتخصص شركة تلفاز11 في مجال ابتكار المحتوى الرقمي، والعمليات الإنتاجية المستقلة، والمسلسلات والأفلام السينمائية والأفلام الروائية. وهي وراء تقديم عدد من البرامج على YouTube، بما في ذلك «التمساح»، و«خمبلة»، و«الخلاط»، و«تلفاز11 توب5». وتم إدراج الشركة ضمن قائمة أفضل 50 شركة ناشئة في المملكة العربية السعودية لعام 2016، ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط»، كما فازت بالعديد من الجوائز العالمية عن أفلامها القصيرة، التي عُرضت بمهرجان كان السينمائي والمهرجان السينمائي الأوروبي المستقل.