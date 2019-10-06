الامارات | مهرجان ON.DXB يفتح أبواب المشاركة أمام المواهب الإقليمية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ON.DXB يفتح أبواب المشاركة أمام المواهب الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان ON.DXB، المُلتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد، عن بدء تلقي طلبات المشاركة من المواهب المحلية والإقليمية في فرصة عرض أعمالهم بمختلف مجالات صناعة المحتوى في الدورة الأولى من المهرجان، الذي سيقام في دبي من 21 وحتى 23 نوفمبر المقبل.

يأتي المهرجان بمبادرة من «مدينة دبي للإعلام»، بالتعاون مع «لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي»، بهدف تعزيز نمو قطاع صناعات تطوير المحتوى والإعلام الجديد، ويشكل فرصة مثالية للمواهب في صناعات الأفلام، والفيديو والموسيقى والألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين والمشاهير وأصحاب الخبرة والتجارب في هذه المجالات.

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ويمكن تقديم طلبات المشاركة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان www.ondxbfest.com، ويمكن المشاركة في كل أنواع المحتوى وبلغات مختلفة، بما في ذلك الأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام القصيرة والفيديو ونماذج للألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي، بالإضافة إلى نماذج من الأعمال الموسيقية، سواء في التأليف أو التلحين أو الحفلات الموسيقية الحية. ويجب ألا تتجاوز مدة هذه النماذج ثلاث دقائق كحد أقصى، حيث ستتم مراجعتها، واختيار أفضل 20 عملاً منها، وعرضها خلال المهرجان. وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «يعد استقطاب ودعم المواهب المحلية والإقليمية هدفاً استراتيجياً لمهرجان ON.DXB، وفي هذا الإطار نسعى إلى توفير منصة لإبراز المواهب المتميزة المشاركة من دولة الإمارات والمنطقة، تتيح لهم استعراض إمكاناتهم وإبداعاتهم في مكان واحد، يجتمع فيه الخبراء والمعنيون والشركات العالمية الرائدة والشركاء الناشئة والمستثمرون، الأمر الذي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال بهذا القطاع محلياً وإقليمياً». وأضاف السويدي: «انطلاقاً من مكانة دبي وجهة عالمية وإقليمية للإبداع والابتكار، نتطلع لاستضافة الخبراء وأصحاب الخبرات والمشاركين من أصحاب المواهب، وتوفير كل سبل الدعم لهم عبر المهرجان الذي من شأنه تعزيز نمو صناعة تطوير المحتوى على اختلاف أشكاله وموضوعاته، خصوصاً المحتوى العربي».

من جانبه، قال جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «نهدف لتوفير فرص للمواهب الناشئة لعرض أعمالهم. وفي مجال الأفلام على سبيل المثال، ستُتاح الفرصة لمنتجي الأفلام لعرض أعمالهم أمام جمهور من شركات إنتاج السينما، وشركات الأفلام والترفيه الدولية والمحترفين في القطاع، ووسائل الإعلام والجمهور، على حد سواء».

وأردف: «يشكل ON.DXB منصةً لتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات التي تدعم نمو الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتوجهات المستقبلية للقطاع التي تدعم جهود مواكبة التحولات التي طرأت على طرق إنتاج واستهلاك المحتوى».