الامارات | «حبيب الصايغ.. حاضراً» عنوان الموسم الثقافي لـ «اتحاد الكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حبيب الصايغ.. حاضراً» عنوان الموسم الثقافي لـ «اتحاد الكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في أبوظبي نشاطه في الموسم الثقافي الجديد 2019-2020، تحت شعار «حبيب الصايغ.. أيقونة الثقافة والإبداع»، بتخصيص فعالياته لشهر أكتوبر عن الشاعر والكاتب الصحافي الراحل، حبيب الصايغ، التي تأتي تحت عنوان «حبيب الصايغ.. حاضراً»، بحيث تتضمن أربع فعاليات متنوعة تتناول جوانب شخصية الراحل، الأولى منها عبارة عن أمسية شعرية تحمل عنوان «شعر في رثاء حبيب الصايغ»، ويشارك فيها عدد من الشعراء، ويديرها الإعلامي محمد الحلوان، أما الفعالية الثانية فندوة بعنوان «حبيب الصايغ.. كاتباً صحافياً» ويشارك فيها كل من محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة «الرؤية»، ومستشار المجلس الوطني للإعلام، إبراهيم العابد، وتديرها الإعلامية صفية الشحي، وتأتي الندوة الثالثة تحت عنوان «إبداع حبيب الصايغ» ويشارك فيها كل من الدكتور صديق جوهر وسامح كعوش ووليد علاء الدين، وتديرها الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري، وعلى هامش هذه الندوة ينظم الاتحاد معرضاً للكتب التي تناولت إبداع الراحل، أما الندوة الرابعة فتحمل عنوان «حبيب الصايغ ودوره الثقافي عربياً» ويشارك فيها كل من الدكتور يوسف الحسن، والكاتب الصحافي خالد بن ققة، والروائي علي أبوالريش، وتديرها الإعلامية عائشة سلطان.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية في أبوظبي، محمد شعيب الحمادي: «لم نكن نتخيل أن نفتتح الموسم الحالي دون حبيبنا ووالدنا ورئيسنا حبيب الصايغ، لكن قدر الله وما شاء فعل، يغيب عنا هذا الموسم الأب والمعلم والشاعر الكبير حبيب الصايغ، نجتمع اليوم لنقول مازلت موجوداً بيننا في القلوب، وذكراك في أروقة الاتحاد ومنابر الثقافة والأدب، ولن ننسى أننا تتلمذنا على يدك أيها الراحل الحاضر».

وتقام الفعاليات وفق الترتيب المذكور أعلاه أسبوعياً أيام الإثنين من شهر أكتوبر، من الساعة 07:30 إلى 08:30 مساء، في مقر الاتحاد بجانب المسرح الوطني.