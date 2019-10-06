الامارات | معزوفات ولوحات كورية على مسرح قصر الثقافة

شكرا لقرائتكم خبر عن معزوفات ولوحات كورية على مسرح قصر الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باستعراض «المراوح» ولوحات فلكلورية كورية، تزينت الأمسية التي استضافها مسرح قصر الثقافة في الشارقة، الليلة قبل الماضية، ضمن فعاليات أسبوع كوريا الثقافي.

واستهلت الأمسية التي نظمتها دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وأحيتها فرقة «دو دانس» برقصة «هواكونامو» التقليدية التي تؤديها «ملكة» مرتدية فستاناً تقليدياً مطرّزاً بزهرات وطنية، تعبّر عن السلام والمحبة والازدهار في بلدها.

تلاها دمج موسيقي تعاونت فيه آلة «الجياجوم» الشهيرة مع «الطبل»، إذ أخذ العازفون جمهور الأمسية نحو جماليات المكان الكوري. واستمتع الحضور في مسرح قصر الثقافة برقصات «الطبل الكوري» التي تمزج بين الحركة والإيقاع المتوازن، كما قدمت الفرقة رقصة «المراوح» التي تعود إلى ما قبل 300 عام، وباتت واحدة من أبرز الرقصات الشعبية في كوريا، إلى جانب معزوفات ورقصات، وعرض أزياء تعرّف من خلاله الجمهور إلى الأزياء الشعبية والمعاصرة بذلك البلد.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إن التبادل الثقافي يفتح أبواب التعاون والعلاقات المثمرة مع شعوب العالم، مضيفاً «نحرص على تعزيز آفاق التفاهم الثقافي مع الجميع، ومخاطبة الشعوب والتواصل معها بالمعرفة والفن، وهذا ما نسعى له من خلال أسابيع الثقافة الإماراتية التي ننظمها حول العالم؛ إذ كنا أخيراً في تورينو وسانت بطرسبرغ وموسكو، وها هي اليوم كوريا الجنوبية تأتي إلى الشارقة».

Advertisements

من جانبه، أعرب قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في الإمارات، جيون يونغ ووك، عن سعادته بتقديم التراث الإبداعي والفني الكوري في الشارقة، مضيفاً: «إنه لشرف أن تكون الثقافة والفن هما الصورة التي نلتقي فيها ونجتمع عليها، لاسيما ونحن نشارك الإمارة احتفاءها بنيل لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019».

يشار إلى أن دائرة العلاقات الحكومية تأسست عام 2014 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، وتطوير علاقات الإمارة مع الجهات الإقليمية والدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.

فاهم القاسمي:

«نحرص على تعزيز آفاق التفاهم الثقافي مع الجميع، ومخاطبة الشعوب والتواصل معها بالمعرفة والفن».