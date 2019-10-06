5 حيوانات أليفة تحسن صحتك النفسية عند تربيتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أمنية قلاوون:

احتفل العالم أمس، باليوم العالمي للحيوانات الأليفة، والذي يأتي في 4 أكتوبر من كل عام، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن تربيتها يساهم في تحسين الصحة النفسية والتخلص من التقلبات المزاجية إلى حدٍ كبير.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بالحيوانات الأليفة التي تعزز الصحة النفسية للإنسان، وفقًا لمواقع "CDC، و Harvard، و Human society".

5 حيوانات أليفة تحسن صحتك النفسية عند تربيتها.. اضغط هنا