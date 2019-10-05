"بقى عندهم 6 سنين".. أحدث ظهور لـ "عز وزين" أولاد الفنانة زينة

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها، عدة صور، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من احتفال الفنانة زينة، بعيد ميلاد ولديها "عز وزين الدين".

وأظهرت الصور، زينة وريم بملابس كاجوال بسيطة، كما ظهرت ياسمين رضا، شقيقة زينة، بفستان أسود قصير، وكارديجان أخضر ملون، وهن يلتقطن الصور الفوتوغرافية أمام كعك عيد الميلاد، الحامل للشمعة السادسة.

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وعلقت "البارودي" على الصور: "كل سنه وعز وزين بألف خير وصحة وسعادة، عقبال لما تفرحي بيهم، وتشوفيهم أحن وأطيب وأرجل وأحسن الخلق يا زينة".

نزاع عز وزينة

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين "أحمد عز وزينة" بسبب نسب الطفلين للأول، من خلال محكمة الأسرة، والتي تداولت القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة، كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من "عز".

ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف، تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عز الدين وزين الدين".