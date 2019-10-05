بالأسود والحجاب.. أحدث ظهور لزوجة وابنة الفنان الراحل خالد صالح

شارك الفنان الشاب، أحمد صالح، نجل الفنان الراحل، خالد صالح، عدة صور، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، تجمعه بوالدته "مي كريم"، وشقيقته "عاليا".

وأظهرت الصورة، لحظات احتفالهم دون الإشارة إلى المناسبة، مُعلقًا: "من أسعد أيام حياتي".

وظهرت زوجة الفنان الراحل، بملابس سوداء، وحجاب أسود أيضًا له شريط "سيلفر"، متخلية عن المكياج، في حين ظهرت ابنته هي الأخرى بإطلالة مشابهة، ولكن مرتدية حجابا فاتح اللون.

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وتفاعل العديد من الفنانين والمتابعين للفنان الشاب، مع الصور، وكان على رأسهم، الفنانتين "هند صبري، ومي كساب".

ذكرى وفاة خالد صالح

وحلَّت الذكرى الخامسة لرحيل الفنان خالد صالح، مؤخرًا، وأقدم العديد من الفنانين والفنانات، على كتابة بعض الكلمات المُلهمة عبر حساباتهم الشخصية، رثاءً للنجم.