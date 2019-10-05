فوائد متعددة لصدور وأوراك الدجاج.. أيهما أفضل لصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

تفضل في الدجاج الصدر أم الورك؟.. سؤال عادةً ما يطرح علينا من قبل أمهاتنا عند تناول وجبة الغداء، لأن كلًا منهما يتميز بمذاقٍ مميز، ولكن لا يقتصر الاختلاف على الطعم فقط، بل يختلفان أيضًا في نسبة البروتين والدهون الموجودة في كليهما.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، الفرق بين صدور وأوراك الدجاج، وفقًا لموقع "Healthline".

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