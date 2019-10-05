محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يعتاد بعض الأشخاص على تناول أشياء غريبة، مثل الزجاج، ليصنفهم المجتمع على أنهم من الأبطال الخارقين، على الرغم من أن هذه الظاهرة يدرجها الأطباء النفسيين في قائمة الاضطرابات النفسية، مثل متلازمة رابونزيل، وهي حالة نفسية تدفع المصابين بها إلى نتف الشعر ثم تناوله. لمعرفة المزيد عنها اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر متلازمة "رابونزيل".. إليك كل ما تريد معرفته عن اضطراب أكل الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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