قالت هايدي المصري إخصائية العلوم النفسية وتربية الأطفال، إن سبب سلوك الطفل المتنمر بعض التصرفات التي يتأثر بها بالبيئة المحيطة سواء في المدرسة أو البيت، حيث يبدأ بتطبيقها على أصدقائه والمجتمع.
وأضافت "المصري"، خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور وشيرين عفت في برنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة قناة "Dmc"، أن مشكلة الطفل المتنمر ترجع إلى تربيته وسلوكياته، لافتة إلى أن صفة التنمر مكتسبة وليست طبيعة بداخل الطفل.
وأشارت إلى ظهور بعض العلامات على الطفل المتنمر مثل تنمره على أخواته ومن أصغر منه سنا، من خلال ضربهم أو إهانتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أخصائية نفسية: البيت والمدرسة سبب سلوك الطفل المتنمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.