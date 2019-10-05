أخصائية نفسية: البيت والمدرسة سبب سلوك الطفل المتنمر

قالت هايدي المصري إخصائية العلوم النفسية وتربية الأطفال، إن سبب سلوك الطفل المتنمر بعض التصرفات التي يتأثر بها بالبيئة المحيطة سواء في المدرسة أو البيت، حيث يبدأ بتطبيقها على أصدقائه والمجتمع.

وأضافت "المصري"، خلال حوارها مع الإعلامية سناء منصور وشيرين عفت في برنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة قناة "Dmc"، أن مشكلة الطفل المتنمر ترجع إلى تربيته وسلوكياته، لافتة إلى أن صفة التنمر مكتسبة وليست طبيعة بداخل الطفل.

وأشارت إلى ظهور بعض العلامات على الطفل المتنمر مثل تنمره على أخواته ومن أصغر منه سنا، من خلال ضربهم أو إهانتهم.