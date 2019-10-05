محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
تألقت نجمة هوليوود أنجلينا جولي بفستان باللون الفضي للامع أثناء حملة الترويج الخاصة بفيلمها الجديد Maleficent 2 في طوكيو.
وظهرت أنجلينا بفستان ميدي ضيق باللون الفضي، جاء بصيحة الطبقات، مزين بالكامل بالشراشيب الفضية المائلة للون البيج، بقصة على حرف "X" عند منطقة الرقبة، بتوقيع مصمم الأزياء رالف أند روسو.
ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي للامع ميتاليك، وإكسسوارات ماسية ناعمة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم بتصميم ناعم.
وأكملت الإطلالة باعتماد الشعر الناعم المنسدل للخلف، مع مكياج بالألوان الترابية ركزت فيه على أحمر الشفاه الامع.
كانت هذه تفاصيل خبر بخيوط الكريستال.. إنجيلا جولي تتلألأ بإطلالة فضية في سماء طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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