4 مخاطر صحية تهدد النساء بعد انقطاع الطمث.. نصائح للوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:
مع بلوغ المرأة سن اليأس، تنقطع الدورة الشهرية، وينخفض مستوى الهرمون الأنثوي "الإستروجين" بالجسم، ويضعف جهازها المناعي، وتصبح أكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأمراض التي تهدد السيدات بعد انقطاع الطمث، وفقًا لموقع "Everyday health".
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