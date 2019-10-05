عارضة أزياء هولندية.. معلومات عن حفيدة نادية لطفي "الوهمية"

تصدر اسم الممثلة نادية لطفي، محركات البحث، بعد تداول صورة لفتاة وكإنها نسخة طبق الأصل من الفنانة، بعينيها الكاحظتين، وجسدها الرشيق المتناسق، مطلقين عليها"حفيدة نادية لطفي"، ليتحول الأمر لتريند اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي، على مدار الساعات الماضية.

ويقدم هُن أبرز المعلومات عن الحفيدة الوهمية "روز أبيلز"، في السطور التالية، وفقا لصفحتها على موقع "فيس بوك".

- هي روز ياسمين أبيلز، من مواليد 23 سبتمبر عام 1999، وتبلغ حاليا 20 عاما.

- عارضة أزياء هولندية، من بورميريند.

- رشحها جمالها لدخول مجال عرض الأزياء في طفولتها، فشاركت في أول عرض أزياء لها وهي 14 من عمرها في عام 2013.

- كانت روز الوجة الإعلاني لشركة برادا العالمية.

- تهافتت عليها العروض من قبل شركات الأزياء العالمية، بعد 3 سنوات فقط من ظهورها الأول.

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- اقتصر عرضها للأزياء للأقل من 16عامًا، نظرًا لصغر سنها.

وتعمل كموديل للعلامة التجارية العالمية توب شوب topshop، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

- روز الوجه الدعائي، لعدد من شركات الأزياء، والعطور، والأحذية والساعات مثل: Chloé، Louis Vuitton، Céline، Versace، top shop، Gucci.

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري، ولم تظهر سلمى في الفعاليات الفنية أو مناسبات أخرى.

وتسلمت سلمى جائزة "الحفاظ على التراث الوطني"، بدلا من والدتها، الذي قدمه نادي ليونز العاصمة بالإسكندرية، في أكتوبر 2018، كما أنها تنشر من حيث لآخر مجموعة صور لها عبر "إنستجرام" مع مشاهير، أبرزهم الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.