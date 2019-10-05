تعرفي على موضة حقائب اليد لخريف وشتاء 2020

حقيبة اليد جزء هام وأساسي في أناقة أي فتاة. لذلك تبحث كلاً منا دوماً عن تلك الحقيبة التي ستكمل أناقتها وبالوقت ذاته تكون مواكبة لأحدث صيحات الموضة. لذلك كان من الطبيعي أن تشغل الحقيبة جزء أساسي من وقتنا خلال رحلتنا في التسوق للتعرف على كل ما هو مواكب لموضة خريف وشتاء 2020.

وبما أننا نعلم أن الكثير من الفتيات يقعن في حيرة شديدة، خاصة عندما يرون العديد من المتاجر تعرض أشكال وتصاميم متنوعة من الحقائب. قررن أن نجمع لك قائمة بأحدث صيحات حقائب اليد لخريف وشتاء 2020 والتي يجب أن تبحثي عنها بالمتاجر خلال رحلة تسوقك.

الحقائب ذات رسومات 3Dأما إن كنت من محبي الفنون، فنعتقد أن الحقائب ذات الرسومات الـ 3D أو المجسمة ستكون مناسبة لك. فهي من الصيحات الرائجة بشتاء 2020، وتأتي برسومات مجسمة متنوعة كالورود مثلاً.

حقيبة المحفظةفي الثلاثينات وحتى بداية التسعينات كانت هناك محفظة للعملات المعدنية، عادة ما تحملها النساء ذات السن الكبير. ولا شك أنك شاهدتي جدتك تمتلك واحدة منهن. واليوم تعود هذه المحفظة من جديد ولكن على هيئة حقيبة يمكنك حملها. برأيي هي تشبه كثيراً الحقائب التي كنا نحن نحملها عندما كنا صغار في محاولة منا لتقليد أمهاتنا.

حقيبة جلد الثعبانمن أنواع الحقائب التي عادت من السبعينات وفرضت سيطرتها خلال العام الماضي، وستظل مسيطرة في شتاء 2020 هي حقائب جلد الثعبان. فهي تأتي بجلد صناعي يحتوي على نقوش مشابهة كثيراً لجلد الثعبان. وعادة تمنح صاحبتها لمسة من الفخامة والأناقة.

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الحقائب الـ Oversizeويبدو أن الحقائب الكبيرة جداً ستظل المفضلة لدى الفتيات في كل وقت. فهي تسع جميع الأغراض وبالوقت ذاته تمنح إطلالتك مظهر أنيق وجذاب. لذلك لا تتردي في امتلاك واحدة هذا الشتاء.

الحقيبة المينيولا يعني أن الكثيرات يحببن الحقائب الكبيرة أنه لا توجد فتيات يبحثن أيضاً عن تلك الصغيرة بسيطة الشكل. لذلك ستكون الحقيبة الميني مناسبة لك في شتاء 2020 إن كنت من محبات حقائب اليد الصغيرة. فهي تأتي بأحجام متنوعة ولكنها جميعاً صغيرة للغاية. وكانت هذه الحقائب رائجة منذ الشتاء الماضي خاصة بعدما ظهرت بها العديد من النجمات ومدوني الموضة. وظهرت هذه الحقائب في وقت سابق بعدد من عروض الأزياء منها كارولينا هيرارا Carolina Herrara، زيمرمان Zimmerman ، جيفنشي Givenchy وغيرها.

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