استعيني باكسسوارات والدتك لمواكبة موضة شتاء 2020

يبدو أن شتاء 2020 سيكون مختلف إلى حد كبير من حيث صيحات الموضة عن السنوات الماضية. فتعود جديد موضة الاكسسوارات الضخمة، ذات الحجم الكبير بشتاء 2020. والتي كانت رائجة خلال فترة السبعينات والثمانينات.وخلال فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك لفتت أنظارنا الكثير من عارضات الأزياء وهن يرتدين اكسسوارات ضخمة الشكل سواء كانت سلاسل أو أقراط أو حتى أساور. وهو ما يؤكد أنها ستسيطر على المتاجر خلال الأيام القليلة القادمة.

لذلك إن كنت من محبات الاكسسوارات وتبحثين عن كل جديد بها، فشاركينا رحلتنا في التعرف على أحدث صيحات موضة الأكسسوارات بشتاء 2020...

موضة السلاسل في شتاء 2020

قديماً كانت والدتي تمتلك العديد من السلاسل والتي تأتي على شكل حلقات مترابطة ببعضها. ومنذ عام مضى استعرت منها واحدة ولم أكن على علم بأنها ستصبح واحدة من صيحات موضة شتاء 2020. لذلك كل ما عليك فعله بعد مشاهدة شكلها وتذكرها أن تبحثي في خزانتك والدتك عنها وتستعيريها منها.

موضة الأقراط في شتاء 2020

بالنسبة لي فأنا من عاشقات الأقراط الكبيرة أو الضخمة. إلا أنها لم تكن خيار جيد خلال السنوات الماضية. فلم تكن سوى القليل من الفتيات هن اللاتي يرتدونها مع بعض النظرات المتعجبة من المحيطين، اندهاشاً من حجم الحلق. ولكن على أي حال، في شتاء 2020 سترتدي أغلب الفتيات أقراط ضخمة. فقد ظهرت بوضوح خلال فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك. وجاءت بأشكال وتصاميم متنوعة. فمنها ما هو يأتي على هيئة حلقتين مترابطتين وحلقة واحدة ضخمة. وهناك بعض الأقراط التي تأتي ببعض الاكسسوارات أو الأحجار المتدلية منها وهو ما يجعل شكلها ضخم أيضاً .

موضة الأساور في شتاء 2020

هل تتذكرين في بداية الألفينات، انتشرت بشكل كبير موضة الأساور ذات الحجم الكبير. والتي كانت الفتيات في ذلك الوقت يرتدون أكثر من واحدة بيد واحدة. أو تلك التي كانت تأتي على شكل كرات دائرية ضخمة. ورغم أنها اختفت فجأة مثلما ظهرت، إلا أنها تعود من جديد في شتاء 2020. لذلك ننصحك بالبحث في اكسسواراتك القديمة فلاشك أنك تمتلكين بعضاً منها.

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