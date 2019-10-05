ألوان أحمر شفاه تناسبك في الجامعة لإطلالة مميزة

لاشك أن الفتيات المقبلات على سنة أولى جامعة يفكرن جيداً خلال هذه الفترة في الكثير من الأمور، أهمها مظهرهن. فكما ينشغلن باختيار ملابس الجامعة بعناية فائقة ليكن بكامل أناقتهن، فهن أيضاً يبحثن عن المكياج المناسب للجامعة. وبما أنك تقضين وقتاً طويلاً بالجامعة ربما يكون من الصباح وحتى المساء، فبالتالي ترغبين في أن يكون وجهك مشرقاً وجذاباً. لذلك يكون المكياج الخفيف هو الأنسب لذلك الوقت.

ولكن الخطأ الذي تقع به الفتيات كثيراً خلال الجامعة عند تطبيق مكياج الشفاه، هو اختيار ألوان أحمر الشفاه القوية والصارخة والتي لا تتناسب تماماً مع المكان أو الوقت. وبما أننا نرغب دائماً في راحتك حاولنا أن نجمع لك أبرز ألوان أحمر الشفاه التي تناسب الجامعة...

اللون الوردي الفاتح

اللون الوردي الفاتح بدرجاته هو الأقرب للون الشفاه الطبيعي. لذلك فإن تطبيقه يومياً لن يحتاج منك مجهوداً كثيراً. فمثلاً، لن تكوني بحاجة للبحث عن ظلال جفون أو أحمر خدود يتماشى معه. كما أنه يمكنك تطبيقه كلما شعرتي بأنه يزول من على شفتيك. فهو لا يحتاج عناء كبير عند تطبيقه كالألوان الصارخة على سبيل المثال.

أحمر الشفاه الخوخي

أحمر الشفاه الخوخي كان من الألوان المفضلة لدي في الجامعة. أعتقد أنني لم أكن أضع سواه إلا في مرات قليلة. فهو مناسب كثيراً للنهار، كما أنه لا يسبب مشكلة في حال تلطخه. فلن تشعري أن مظهرك أصبح غير لائقاً.

البرتقالي الفاتح المطفي

من ألوان أحمر الشفاه المناسبة للجامعة، هو أحمر الشفاه البرتقالي الفاتح والمطفي. فيبدو مناسباً بشكل كبير للإطلالات النهارية، كما أنه يمنحك لوك طبيعي وهادئ.

أحمر الشفاه النود

أحمر الشفاه النود هو الاختيار المثالي لأي فتاة تبحث عن لوك مكياج مناسب للجامعة. فمن المعروف أن النود بدرجاته يمنح مظهر طبيعي للغاية. فكل ما عليك فعله هو اختيار الدرجة التي تتناسب مع لون بشرتك.

أحمر الشفاه الجلوسي

ويمكنك فقط الاعتماد على أحمر الشفاه الجلوسي. فهو بالتأكيد سيمنح شفتيك اللمعان اللازم بالإضافة إلى المظهر الطبيعي. كما أنه سيكون من السهل إعادة تطبيقه في أي وقت خلال اليوم.

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