تعرفي على رسمة الآيلاينر المناسبة لشكل عينيك وطريقة تطبيقها

تطبيق رسمة آيلاينر عيون القطة بشكل مميز يمنحك مظهرًا رائعًا لذا هي من الأشياء التي تشغل ذهن كل فتاة. ولكن أكثر ما تغفل عنه الفتيات عند تطبيق رسمة الآيلاينر هو التفكير في سؤال "هل هي ملائمة لشكل عيني أم لا؟" وهو من الأسئلة التي تدور باستمرار في ذهني خاصة وأنني من محبي تطبيق الآيلاينر برسمة عيون القطة. لهذا جمعنا لك اليوم طرق تطبيق رسمات آيلاينر التي تناسب شكل عينيك بالخطوات اكتشفيها معنا .

رسمة الآيلاينر للعيون اللوزية

تتميز العيون اللوزية بشكل بيضاوي مع ضيق في زاوية العين من الأسفل فيكون شكلها أقرب لحبة اللوز. وللحصول على رسمة آيلاينر مميزة قومي بعمل خط يبدأ من زاوية العين حتى تصل إلى خارج خط الرموش وتتخذ شكل جناح عريض عند الطرف الخارجي للعين. فهذه الرسمة بالتحديد هي الأفضل لذوات العيون اللوزية لأنها تبرز شكل العين أكبر مع منحها نظرة جذابة.

رسمة الآيلاينر للعيون المستديرة

يمكنك معرفة ما إن كانت عيونك دائرية أم لا إن كان حجم العين متساوي سواء بالطول أو بالعرض. لذلك فأنت بحاجة لعمل رسمة آيلاينر تزيد عرض العين. ويمكنك تحقيق هذا من خلال تطبيق رسمة آيلاينر بزاوية مدببة قصيرة على الجفن العلوي مع تطبيق خط آخر رفيع بمحاذاة الجزء السفلي للعين للحصول في النهاية على رسمة عيون مدببة.

رسمة الآيلاينر للعيون المبطنة

هي العيون التي تتميز بوجود طية كبيرة تغطي جزء من الجفن وتخفيه، وبالتالي تظهر العين بشكل أصغر. لذلك من أجل تطبيق رسمة آيلاينر صحيحة يجب رسم آيلاينر طويل من أجل الحصول على شكل عيون أوسع مع إظهار رسمة الآيلاينر بدلا من أن تختفي مع الجفن. لذلك ننصحك باختيار رسمة الآيلاينر المجنح الرفيع التي تصل إلى خارج العين كي تكون واضحة عند التطبيق ومناسبة لشكل العيون المبطنة.

رسمة الآيلاينر للعيون الصغيرة

يمكنك الحصول على رسمة آيلاينر مميزة مناسبة لشكل عينيك الصغيرة. وذلك من خلال عمل خط عريض بمحاذاة العين ورفيع من الخارج فهو سيمنح شكل عينيك مظهرًا أوسع مما هو عليه. ويفضل أيضًا تطبيق كحل أبيض على الجفن السفلي من الداخل لمنح العين شكل أكبر.

رسمة الآيلاينر للعيون الواسعة

تعتبر الفتاة صاحبة العيون الواسعة هي الأكثر حظًا لأن دائمًا لديها المساحة الكافية لتطبيق ظلال جفون وآيلاينر سواء على الجفن العلوي أو السفلي. لهذا تعد رسمة الآيلاينر الكلاسيكية العربية التي تحدد العين من أعلى وأسفل من الخيارات المثالية التي تمكنها من الحصول على شكل ساحر وبإمكانك تطبيق الكحل بداخل العين أيضا للحصول على شكل أصغر لها.

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