فوائد زيت الروزماري للعناية بالشعر ولمنع ظهور "الشيب"

الروزماري أو إكليل الجبل هو واحد من الأعشاب ذات الرائحة الفواحة. ومعروف باستخداماته العديدة في مجال التجميل، كما يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر والبشرة كذلك. كما أن الزيت المستخلص من عشبة الروزماري العطرية، له العديد من الفوائد المذهلة للشعر ,لذلك قررنا اليوم أن نجمع لك بعض من هذه الفوائد في مجموعة من النقاط لنساعدك في العناية بشعرك...

١- يساعد على زيادة كثافة الشعر، ويغذي خصلاته من الأعماق. فهو ينشط الدورة الدموية بفروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويمنحك الكثافة التي ترغبين بها.

٢- يمنع ظهور الشيب، لهذا ينصح باعتماده بماساكات الشعر الطبيعية في فترة الشباب. وهو هام جداً للمرأة الثلاثينية والأربعينية، إذ يعمل على تصبغ الشعر الأبيض إلى رمادي وأسود.

٣- يحارب مشكلة قشرة الرأس، نظراً لاحتوائه على مواد طبيعية مضادة للبكتيريا والالتهاب.

٤- من الممكن أن تعتمديه مع بعض الزيوت الأخرى كزيت الزيتون، لعمل استرخاء لفروة الرأس.

٥- مناسب لجميع أنواع الشعر، خاصة الشعر الدهني لأنه ينظف فروة الرأس بعمق، لهذا لا تكثري من استخدامه مع الشعر الجاف.

نصائح عند استخدام زيت الروزماري على الشعر :

١- لا تستخدمي زيت إكليل الجبل أو الروزماري غير مخفف، لأنه مركز بدرجة عالية وقد يؤذي فروة رأسك.

٢- لا يُنصح به للمرأة الحامل والمرضعات، فمن الأفضل تجنبه.

٣- اعتمديه دائما مع زيوت أخرى خفيفة، مع الالتزام بالقطرات أو الكميات المناسبة لماسكات الشعر، حتى لا يحدث أي نوع من الالتهابات لفروة الرأس.

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