ملاكمة تقبل شفتي منافستها وتتلقى صفعة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وضعت الملاكمة البولندية، إيفا برودنيتسكايا، نفسها في موقف محرج، وذلك أثناء وقوفها مع منافستها الأأرجنتينية، قبل مباراتهما ببطولة “WBO” .
الملاكمة البولندية، إيفا برودنيتسكايا، تلقت صفعة من متحديتها الأرجنتينية، إديث سوليداد ماتيس، قبيل نزالهما على لقب بطلة المنظمة العالمية للملاكمة “WBO” في بولندا.
الملاكمة البولندية التي أثارت الجدل، ليس بزيها لدى خروجها على المنصة فحسب، تصرفت بشكل غريب ومحرج عندما انتزعت قبلة من شفتي متحديتها بشكل خاطف، خلال وقوفهما وجها لوجه، إلا أن الملاكة الأرجنتينية ردت بصفعة قوية على وجهها، لينشب شجارا بينهما وتتبادلا الصفعات، قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن لتفريقهما.
إيفا برودنيتسكايا البالغة من العمر (35 عاما) لم تتعرض لأي هزيمة حتى الآن في 17 نزالا.
بينما تعرضت إديث سوليداد ماتيس البالغة من العمر (39 عاما)، بطلة العالم سابقا مرتين، تعرضت لعشر هزائم مقابل 15 انتصارا فقط.
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