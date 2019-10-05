زوجة حارس الزمالك تسانده في أزمته مع النادي: جنش أحسن جول في مصر

دومًا ما تظهر نونا خُضيري، زوجة حارس مرمى الزمالك، محمود جنش، خلف زوجها في الأزمات التي يواجهها، من خلال بعض الرسائل المُلهمة التي توجهها له بين الحين والأخر، والتي كانت أخرها عقب إصابته أثناء تواجده بمعسكر المنتخب الوطني.

ومع اشتعال الأزمة بين الحارس وإدارة نادي الزمالك مؤخرًا، قررت زوجة جنش دعمه كعادتها، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مُعلقة: "هترجع أقوى وأحسن من الأول، وربنا هيعوضك الأيام الصعبة، والابتلاءات خير والله أنا متأكدة، وهيديك على قد نيتك الطيبة".

وتابعت: "أنت صبرت كتير، ومريت بحاجات صعبة، وكل مرة بتثبت إنك أقوى من أي حاجة، جنش واحد بس، أحسن جول في مصر".

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أزمة جنش مع الزمالك

بدأت الأزمة عندما نشر جنش عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" حديثًا عن عدم سداد الزمالك لمستحقاته، وتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بعلاجه، قبل أن يرد عليه أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وعرض نادي الزمالك جنش للبيع، بعد الحرب الكلامية التي نشبت بين جنش وأمير مرتضى، حيث خرج رئيس نادي الزمالك، بتصريحات صحفية يؤكد خلالها أنه اتخذ قرارا نهائيا بعرض جنش للبيع، واتهمه بأنه يفتعل الأزمات داخل النادي حتى يتمكن من الانضمام إلى النادي الأهلي بصحبة محمود كهربا، بخاصة وأن الأخير كان قد زاره في ألمانيا أثناء تلقيه للعلاج.

وعدل رئيس الزمالك عن تصريحاته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جمال في برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، وقال إنه يتعامل مع جميع اللاعبين على أنهم أولاده، متابعا: "وأنا يعني مش هعمل عقلي بعقل جنش، وخصوصا جنش يعني، ده طايرة منه والكل عارف".