تعرف على مشاهير برج الميزان من بينهم هازال كايا والهضبة عمرو دياب

لايستطيع مواليد الميزان، الاستغناء عن شريك في الحياة، فهم في حال بحث متواصل عن شخص يحقق لهم التوازن ويكمل الناقص في شخصيتهم. وكسائر الأبراج الهوائية، يصعب على مواليد الميزان التعامل مع الأمور العاطفية المعقدة ولا يجدون أنفسهم في الصراعات.

وبما أنهم دائما يحملون رؤية مثالية للأمور، دائما ما تكون مفاهيمهم عن الصداقة والعلاقات العاطفية على النحو ذاته؛ لذا قد يصعب عليهم الاستمرار في علاقات غير سوية أو مبينة على الوضوح، لا ينساق مواليد الميزان وراء العواطف ولا يتقيدون بمشاعرهم تجاه الطرف الآخر فهم يؤثرون التعقل والتدبر عند اتخاذ قرار يتعلق بحياتهم الشخصية.لا يجد رجل الميزان حرجا في الرد على جميع تساؤلات رفيقته، لكنه لن يكشف الغموض المحيط بشخصيته بسهولة، لا يفرط رجل الميزان في إظهار حبه واهتمامه، فكل شيء عنده بميزان، يقابل رجل الميزان ثورة رفيقته ورغبتها في التمرد عليه بحنكة وتروٍ ويجبرها دائما على العودة إليه بالحيلة، وقد يستخدم سحره في التأثير عليها، فهم لهم ابتسامة ساحرة قوية المفعول تأسر حتى الأعداء والكارهين، وقد تجد الرفيقة نفسها وقتها مجبرة على الامتثال لرغباته وعدم التصرف دون مشاورته.

خمسة أحداث تطبع هذا الاسبوع الفلكي المهم جدا

الحدث الأول انتقال كوكب عطارد الى برج العقرب المائي فتتحسن التنقلات والمواصلات والتواصل والسفر والمعاملات القانونية والادارية والملفات العالقة لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت

الحدث الثاني انتقال الزهرة الى برج العقرب ما يعني الكثير من الطاقة الايجابية والمفاجآت السارة والازدهار والتغيير الايجابي والحماسة الشديدة التي تدفع مواليد السرطان العقرب والحوت للقيام بخيارات مهمة ولتحديد الاولويات.

الحدث الثالث انتقال المريخ من العذراء الى الميزان فترتاح من المشاكل والفوضى والخلافات كل من مواليد الجوزاء العذراء والقوس والحوت. ان انتقال المريخ الى برج الميزان ما يعني المزيد من العنف او الانفعال او حوادث عابرة لكنها قد تكون تجارب صعبة تترك اثرا دائما في حياتك لذلك على مواليد برج الحمل السرطان الميزان والجدي تجنب التواجد في الاماكن المتوترة او التي تشهد مظاهر عنف كذلك قد تتذمر من وعكة صحية ترافقها ارتفاع الحرارة او التهابات.

الحدث الرابع المربع الفلكي يومي السبت والاحد بين القمر من الجدي والشمس من الميزان ما يجعل الامور العالقة لدى مواليد الابراج الترابية تتحلحل لتكتمل الصورة وتفرح بالاخبار السارة من اجمل ايام الاسبوع لمواليد الثور العذراء والجدي.

الحدث الخامس المثلث الفلكي يومي الاثنين والثلاثاء بين القمر من برج الدلو والشمس من برج الميزان فتكون مواليد الابراج الهوائية امام تطورات او اخبار ايجابية جدا تتعلق بالسفر والعمل والمكاسب المالية وتتوضح نتائج الامتحانات الاكاديمية والمدرسية الناجحة.

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بالنسبة الى حركة الكواكب الشمس والمريخ في الميزان عطارد والزهرة في العقرب زحل وبلوتون في الجدي والمشتري في القوس اورانوس في الثور والخبر الابرز الذي يساعد مواليد العذراء الحمل السرطان العقرب والجدي انتقال كوكب الزهرة من مواجهتم الى برج الميزان هذه الخارطة الفلكية تعني المزيد من الحظوظ والمفاجآت السعيدة والافراج العاطفية والعائلية.

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كذلك تسيطر على بداية الأسبوع أجواء ترابية تحت تاثير المربع الفلكي الترابي بين القمر من برج الجدي والشمس من الميزان يومي السبت والاحد ما يجعل مواليد الابراج الترابية سعيدة بالحظوظ الداعمة والظروف المؤيدة جدا ويعني الكثير من الحظ لتبدا معها صفحة جدية حافلة بالتقدم والازدهار لكل من مواليد الثور العذراء والجدي ينتقل بعدها القمر الى برج الدلو الهوائي ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا يومي الاثنين والثلاثاء فتكون فترة واعدة بالجديد والافضل لتتقدم بسرعة نحو النجاح كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.نصل الى عطلة الاسبوع مع وصول القمر في برج الحوت المائي بين الاربعاء والجمعة تبدو جريئا جدا واثقا من قراراتك قد تبدأ عملا جديدا او تتحمس للانطلاق بمرحلة جديدة.

هابي برثداي تحياتي لكل مواليد ها الاسبوع من برج الميزان بانتظار مواليد ها الاسبوع سنة الفرص التي سيحظى بها مواليد برج الميزان على المستوى الشخصي والاجتماعي لحسن حظك ستجد الكثير من الفرص خلال هذا العام ستعقد بعض الصفقات الهامة مع بداية شهر شباط فبراير 2020 ستحقق اهدافك التي تسعى إلى تحقيقها خلال هذه السنة خلال شهر حزيران وشهر تشرين الاول اكتوبر 2020ستكون فترة ممتازة ستدر عليك أرباح ومكاسب . لكن كن حذرا فهناك الكثير من أعداء النجاح و المنافسين في طريقك سيحاولون إفساد خططك و سيحاربونك بشتى الطرق أغلبهم يشغل مناصب سلطة ووظائف حكومية عالية لذلك لا تستسلم عاطفيا ستباشر بعلاقة غرامية ستبدأ في التطور مع بداية السنة شهر ايار و شهر تشرين الاول أكتوبر افضل الاشهر للانسجام العاطفي الكبير الزواج او الخطوبة.

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