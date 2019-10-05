تعرفي على طرق استخدام زيت الخروع لزيادة كثافة الشعر

زيت الخروع من المواد الطبيعية المعروف عنها زيادة كثافة شعر الرأس والحواجب، لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين E والبروتين الطبيعي كذلك بعض المعادن المغذية والأوميغا 6. إضافة لذلك فهو مضاد طبيعي للالتهابات والبكتريا ومفيد جداً في علاج قشرة الشعر والحكة. يحتوي زيت الخروع أيضا على حمض الـ Ricinoleic الذي يساعد على تعديل مستوي حموضة فروة الرأس فتكون قادرة على إفراز زيوتها بشكل طبيعي.

الحديث عن فوائد زيت الخروع للشعر لا ينتهي، إلا أن المشكلة تكمن في كونه ثقيلا جداً. بالتأكيد لاحظت ذلك بنفسك عندما حاولت استخدامه على فروة الرأس أو حتى على رموشك، فملمسة السميك يجعل هناك صعوبة في تمريره وتوزيعه على الرأس ويسبب تزييت مبالغ فيه لشعرك وربما يدفعك ذلك للتوقف عن استخدامه مثلي.

كل هذا قبل أن أعلم الطريقة الصحيحة لاستخدامه على فروة الرأس، فبعد قراءات عديدة عن وصفات تكثيف الشعر، اكتشفت أن زيت الخروع مكون أساسي لمعظم هذه الوصفات ولا مفر من الاستعانة به، لكن الخبراء يرشحون استخدامه بشكل مخفف على فترات منتظمة للحصول على نتائج ملحوظة.

طريقة استخدام زيت الخروع لتكثيف الشعر:

- لتخفيف زيت الخروع عليك مزجه مع زيت أخر خفيف أو أقل سمكاً، مثل زيت الجوجوبا أو جوز الهند أو الزيتون و حتى زيت الأركان على أن تختاري الزيت المناسب لطبيعية شعرك.

- الاستقرار على المزيج المثالي من الزيوت لشعرك سيحتاج لبعض الوقف لمعرفة أي من هذه الزيوت سيتفاعل بطريقة إيجابية مع شعرك. فمثلا بالنسبة لي، زيت الجوجوبا وزيت الزيتون كانو الأفضل لنوع شعري عن زيت جوز الهند الذي يسبب الهيشان له. ستدركين ذلك بالتجرية.

- امزجي ملعقتين من زيت الخروع مع ملعقة من الزيت الخفيف (قابل للزيادة في حالة الحاجة).

- تأكدي أن زيت الخروع الذي ستشترينه موضوع في زجاجة داكنة ومعصور على البارد.

- باستخدام قطارة، ضعي الزيت على فروة الرأس من 3 - 4 مرات في الأسبوع.

- دلكي فروة رأسك بعدها بأصابع اليد بحركات دائرية لمدة 5 دقائق لتنشيط الدورة الدموية وتسهيل امتصاص الزيت داخل فروة الرأس.

- ينضح بالاستمرار على هذه الوصفة لمدة لا تقل عن شهرين متواصلين حتى تلاحظين زيادة في طول وكثافة الشعر.

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