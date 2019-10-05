"جمبسوت" من وحي الفنانات يجذب الأنظار في مهرجان الجونة

شهد مهرجان الجونة السينمائي حضورًا مميزًا للنجمات، حيث تزيَّن بالفساتين الأنيقة المتنوعة، وظهر بعضهنّ بأحدث صيحات "الجمبسوت" المميزة، وبتنسيقات مختلفة تناسب كلًّا منهنّ، وكان أبرزهنّ الفنانة درة ومنى زكي ويسرى اللوزي وصبا مبارك.

وظهرت الفنانة منى زكي بجمبسوت ضيق باللون البنفسجي المميز بتصميم ناعم، زُين بالكشكشة على الكتف وأكملته بحقيبة مربعة واكسسوارات عدة، بينما أطلت الفنانة يسرى اللوزي بجمبسوت أنيق وشبابي صُمّم باللونين الزهري والرمادي بشكل واسع، ومكشوف الصدر ومُزين بـ حزام عريض.

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وجاءت الفنانة درة بـ"جمبسوت" أبيض من تصميم المُصمم العالمي زهير مراد، زُيّن بالفضي من الأعلى وشراشيب عدة وربطة خصر، وأكملت مظهرها المميز بحقيبة لامعة وأقراط صغيرة وشعر منسدل، وآخر أبيض بأكمام طويلة ومُزين بفتحات في البطن والجانبين والصدر، وأكملت أناقتها بعقد فضي ضخم وخاتم بفص ملون.

أما صبا مبارك فتجملت في عرض الفيلم التونسي "نورا تحلم"، بجمبسوت لامع ومفعم بالألوان الداكنة كالأزرق والزهري والأسود والأحمر، مكشوف الصدر وبتصميم ضيق، ونسقت لجمال مظهرها أقراطًا طويلة مع مكياج خفيف أضاف الجمال لشعرها المموَّج.

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