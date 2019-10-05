منها البسكويت بالشاي وشرب الماء..عادات خاطئة تضر بصحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تسبب قلة خبرة بعض الآباء في اتباعهم العديد من العادات الخاطئة، نتيجة اعتمادها على نصائح الأقارب والأصدقاء، خاصة في الشهور الأولى من عمر أطفالهم، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز العادات الخاطئة التي تضر بصحة طفلك.

-تناول طفلك البسكويت بالشاي:

تفضل معظم الأمهات إعطاء أطفالهن قبل عمر سنه البسكويت بالشاي، بجانب الرضاعة الطبيعية، ولكن كشفت الدكتورة نهي أبو الوفا استشاري طب الأطفال مدي خطورة ذلك على صحة طفلك.

وقالت نهي أبو الوفا " إن البسكويت بصفة عامة مهما كان نوعه سادة أو خفيف، يحتوي على مكونات تضر بالطفل وغير مناسبة لعمره، فعلي سبيل المثال يحتوي على نسبة عالية من السكر الذي يسبب تلبك معوي، أما عن الشاي فمن المعروف أنه يؤدي الي الأنيميا ونقص الحديد ويؤدي لتسوس الأسنان".

-استبدال الحليب بالماء:

وحذر الدكتور محمد رفعت استشاري طب الأطفال الوالدين من عدم وضع أضافات مختلفة علي أكل الطفل عند التحضير مثل استبدال الحليب بالماء، ويجب تنفيذ التعليمات قدر المستطاع

-تكحيل عيون الطفل:

اعتادت بعض الأسر وضع كحل في عيون أطفالهم بعد الولادة مباشرة، ظناً منهم أنه يحمى عين الطفل من الميكروبات والحسد، الأمر الذي يؤدي إلى ألحاق الضرر بعيون الطفل، فالكحل يحتوي على مركبات ضارة مثل الرصاص والزنك.

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-اعتياد الطفل على التيتينا:

لا يستغني الكثير من الأطفال عن استخدام التيتينا، ولكنها قد تؤدي لمشاكل صحية عديدة، منها الإصابة بالتهاب الأذن الوسطي، والتهاب اللثة، قد تتلوث وتكون وسيلة لنقل الجراثيم إلى فم الطفل.

-هز الطفل الرضيع:

الدكتورة نهي أبو الوفا استشاري طب الأطفال إن هز الطفل يؤدي لحدوث مشاكل صحية بالغة منها تلف وتورم الدماغ، ونزيف المخ، وقد يسبب أيضا قطع الأوعية الدموية المغذية للمخ، ما يؤدي إلى أضرار بالغة بخلايا المخ.

-شرب الرضيع الماء قبل 6 شهور:

حذرت أخصائية التغذية ميرنا صباغ، من تناول الأطفال أقل من 6 شهور المياه، لأنها قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وقالت إن الأطفال اللذين لم يتجاوزه أعمارهم الشهرين أكثر عرضة للوفاة أو ما يعرف باسم "الكوما".

وأوضحت أن إضافة المياه إلى الحليب تسبب في وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 10 أسابيع عام 2016، نتيجة ما يعرف باسم "التسمم المائي".

ويحدث التسمم المائي عندما يدخل الكثير من الماء للجسم لأنها تخفف من تركيز الصوديوم في الجسم، مما يخل بالتوازن في الماء بالأنسجة وتجعلها تتضخم، وأضافت أن حليب آلام يحتوي على 80% من المياه، وهي كمية كافية لصحة الطفل.

وحذر أيضا الدكتور محمد رفعت استشاري طب الأطفال من إعطاء طفلك حديثي الولادة المياه قبل إتمام 12 شهر وذلك لأنه يصيب الرضع بالعديد من المشاكل الصحية منها الإصابة بالإسهال وألم المعدة.