صور نجمات بإطلالات زهرية في شهر أكتوبر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - شهر أكتوبر أصبح معروفًا بأنه شهر التوعية من سرطان الثدي، وشعاره اللون الزهري، حيث تقام الكثير من الحملات الإعلانية لتوعية النساء على ضرورة الكشف المبكّر، كأحد أهم وسائل للعلاج والوقاية، ونحن بدورنا اليوم جمعنا صور نجمات باطلالات زهرية في شهر أكتوبر، كنوع من التوعية أيضًا، ولفت النظر لأهمية الكشف المبكّر، شاهدي الصور واستوحي من أجمل اطلالات النجمات في هذا اللون الأنثوي، والتي تدرجت بين الزهري الفاتح والزهري الحيوي الأقرب للفوشيا.





صور نجمات باطلالات زهرية فاتحة:

نجمات باطلالات زهرية فاتحة





اللون الزهري الفاتح يوحي بالكثير من الأنوثة، كما أنه يناسب الشقراوات والسمراوات على حدّ سواء، وقد كان أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا من النجمات العربيات وقد اعتمدن هذا اللون على فساتين مميزة، مثل بلقيس فتحي التي اختارته على فستان بتصميم عصري من أليكس بيري Alex Perry، وريم سعيدي التي اختارته على فستان بتصميم ميدي ناعم، ومايا دياب التي اعتمدت فستانًا زهريًّا مزينًا بالكشكش من نيكولا جبران، وستيفاني صليبا التي اختارت اطلالة لافتة في فستان بتصميم أنثوي باللون الزهري.

اكسسوارات باللون الوردي لإطلالة مفعمة بالأنوثة



صور نجمات باطلالات باللون الزهري الحيوي:

نجمات باطلالات باللون الزهري





اللون الزهري الأقرب للفوشيا أيضًا، من صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم، ويوحي بالكثير من الجرأة والجاذبية، وقد شاهدنا عددًا من النجمات وقد اعتمدنه على اطلالات متنوعة، مثل إيميه صياح التي اختارته على فستان شبابي باللون الفوشيا من قماش الميتالك، ودرة زروق التي تألقت به مؤخرًا على فستان بتصميم فاخر في مهرجان الجونة، ونجوى كرم التي اعتمدت اللون الفوشيا على فستان من قامش الشيفون.

من كيت ميدلتون إلى سيلينا غوميز .. الحذاء الرياضي الكلاسيكي يعود للموضة

صور نجمات باطلالات زهرية في شهر أكتوبر بدرجات مختلفة، منها الزهري الفاتح، ومنها الفوشيا الجريء، شاهديها واستوحي منها ما يعجبكِ لتتألقي هذا الشهر وتنشري التوعية عن فوائد الكشف المبكّر عن سرطان الثدي.



