ملابس كاجوال من ديمة الجندي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بدأت الفنانة السورية ديمة الجندي علاقتها بالفن والتمثيل عندما وقع عليها الاختيار للمشاركة في مسلسل "الطويبي" إلى جانب الفنان أيمن زيدان، ثم شاركت في أعمال عدة أخرى، أبرزها مسلسل "دنيا"،الذي كان طريقها لمعرفة الجمهور بها، وأطلت ديمة بـ اطلالات عدة كاجوال مميزة، يمكنها أن تلهمكِ أفكارًا مذهلة وتنسيقات مميزة ليومِك.

إطلالات كاجوال من ديمة الجندي



ارتدت ديمة بنطالَ جينز وقميصًا أبيض مزينًا بزهور، وظهرت بـ فستان قصير أبيض مخطط بالأسود، وتألقت بفستان قصير مزين بنقوش عدة، وآخر أصفر مزين بزهور بيضاء، كما تجملت ببنطال رياضي أسود بخطوط على الأطراف، وقميص أبيض بكتابة سوداء، وأطلت ببنطال رمادي وبلوزة بيضاء مزينة بزهور بيضاء، وتزينت بتنورة سوداء مع بلوزة بيضاء بكتابة سوداء، ونسقت بلوفرَ أسود بكتابة مع بنطال جينز، وبلوزة سوداء بأكمام طويلة مع بنطال جينز، واختارت بلوزة بيضاء بكتابة مع بنطال جينز، وبلوزة بيضاء مع بنطال أحمر طويل مزين بأزرار، وتميزت بفستان كاجوال رمادي وربطت جاكيتًا باللون نفسه على خصرها.

إطلالات كاجوال من ديمة الجندي

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