مجموعة سبورتماكس ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - خلال أسبوع الموضة في ميلانو، انكشفت مجموعة سبورت ماكس SPORTMAX لموسم ربيع وصيف 2020 المستوحاة من الفنان Daniel Wurtzel المعروف بتصاميم منحوتاته المميزة والقطع الحركية. أنها مجموعة تمثّل الأعمال الفنية بامتياز للتعبير عن إحساس مفعم يحرر الجسد والروح.



تمزج المجموعة بين الأنوثة المفعمة بالرومانسية المعاصرة وبراعة Sportmax في التصميم و الحياكة. حيث تم التركيز على استخدام الأقمشة المنسدلة الرقيقة لتتماشى مع الشكل الثلاثي للأشرعة البحرية التي تزين ممشى عرض الأزياء والحبال والحياكة لتبتكر تصاميم جديدة معبرة وعملية. ويتمحور أسلوب الرمز الجمالي لهذه المجموعة حول إظهار فكرة الخفة والحركة والأنوثة.