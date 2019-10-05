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مجموعة ماكس مارا ربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - طرحت دار ماكس Max Mara مجموعتها الجديدة التي استوحيت من حقبة التسعينات سواء من حيث التصاميم أو صيحات المكياج.

مجموعة سبورتماكس ربيع 2020

ضمت المجموعة 54 تصميماً جمعت بين الفساتين الساتان الطويلة والتايورات والبدل الرسمية، وتصدرت الألوان الحيادية المجموعة مثل: الرمادي، والأسود بالإضافة لألوان الباستيل، ولم تخلُ المجموعة من بعض المعاطف التي تميز هذه الدار، وتعتبر من بين القطع الأكثر مبيعاً لديها، لكنها اختارت اللون الرمادي بدلاً من درجات الألوان الترابية التي عُرفت من خلالها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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