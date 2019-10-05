مجموعة ماكس مارا ربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - طرحت دار ماكس Max Mara مجموعتها الجديدة التي استوحيت من حقبة التسعينات سواء من حيث التصاميم أو صيحات المكياج.
ضمت المجموعة 54 تصميماً جمعت بين الفساتين الساتان الطويلة والتايورات والبدل الرسمية، وتصدرت الألوان الحيادية المجموعة مثل: الرمادي، والأسود بالإضافة لألوان الباستيل، ولم تخلُ المجموعة من بعض المعاطف التي تميز هذه الدار، وتعتبر من بين القطع الأكثر مبيعاً لديها، لكنها اختارت اللون الرمادي بدلاً من درجات الألوان الترابية التي عُرفت من خلالها.
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