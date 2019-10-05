مجموعة ماكس مارا ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - طرحت دار ماكس Max Mara مجموعتها الجديدة التي استوحيت من حقبة التسعينات سواء من حيث التصاميم أو صيحات المكياج.

مجموعة سبورتماكس ربيع 2020

ضمت المجموعة 54 تصميماً جمعت بين الفساتين الساتان الطويلة والتايورات والبدل الرسمية، وتصدرت الألوان الحيادية المجموعة مثل: الرمادي، والأسود بالإضافة لألوان الباستيل، ولم تخلُ المجموعة من بعض المعاطف التي تميز هذه الدار، وتعتبر من بين القطع الأكثر مبيعاً لديها، لكنها اختارت اللون الرمادي بدلاً من درجات الألوان الترابية التي عُرفت من خلالها.

تابعي أيضاً:

Advertisements

صيحات الأبيض لربيع صيف 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو

صيحات حقائب وأحذية ربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو

أبرز صيحات الحقائب من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف 2019