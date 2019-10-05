عبايات سوداء بسيطة مع تنسيقات مميزة من الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تنسيق موديلات العبايات مع باقي القطع الأخرى كالاكسسوارات من الشنط والأحذية، ولفات الحجاب، يحتاج بعض الوقت حتى تظهري بالنهاية بالطلة المميزة بعباياتِك.

ومدونات الموضة دائمًا ما يلهموننا بأفكار مميزة لهذه التنسيقات، لا سيما عند اختيار العبايات السوداء الفخمة، مع تنسيق أفضل القطع الجذابة للمسة متكاملة، اخترنا لكِ أفضلها وأجددها لتتألقي بمناسباتكِ اليومية والكلاسيكية.



العبايه المفتوحة مع الجينز لاطلالة كاجوال

العبايه المفتوحة مع الجينز لاطلالة كاجوال





اختارت المدونة العالمية صوفيا جودسون العبايه المفتوحة لاطلالتها الكاجوال، مع الجينز والتوب الأبيض وشنطة أنيقة كروس باللون الأسود، بينما اختارت الحذاء باللون النود ليتناغم مع اللون المتداخل بجانبي العبايه، ونسقت القبعة مع الحجاب للمسة عصرية، مناسبة بشكل كبير للصبايا المراهقات والجامعيات.

حنين الصيفي باطلالة يومية للعبايه السوداء

حنين الصيفي باطلالة يومية للعبايه السوداء





أما حنين الصيفي فقد اعتمدت العبايه البسيطة بالأزرار الأمامية، مع كسرات البليسيه للجزء السفلي للعبايه، نسقت معها صندلًا مفتوحًا بكعب عالٍ، مع شنطة ميني باللون الرمادي، للمسة أنثوية لاطلالتها اليومية، واكتفت بلون الطرحة الأسود لتحافظ على اللوك البسيط، وهذا الستايل مثالي للصبايا للمقابلات البسيطة مع الصديقات.





عبايه سوداء ناعمة بتنسيق بسيط

عبايه سوداء ناعمة بتنسيق بسيط





للمشاوير السريعة يمكنكِ اعتماد العبايات المقفولة بتصميم أقرب للفساتين، مع تنسيق ناعم للحذاء والشنطة، كالذي اعتمدته فطامي بو حمد لهذا الصندل المفتوح باللون الأسود مع عبايتها المقفولة، وشنطة ميني بدرجة الأحمر الخشخاش لاطلالة شبابية.

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نصائح لتنسيق العبايه السوداء لاطلالالتكِ المختلفة

عبايه سوداء ناعمة بتنسيق بسيط





- عند اختيار اللون الأسود لعباياتِك، حاولي دائمًا أن تحافظي على هذه الدرجة من الألوان، وإن كنتِ ستختارين إحدى الدرجات الفاقعة بالاكسسوارات على سبيل المثال الحذاء مثلًا، فيفضل أن تكون البقية بدرجة هادئة، حتى يظل الأسود هو الأساس باللوك، للمسة مترفة وناعمة.



- إذا كنتِ ستغيرين في لون الحجاب فيفضل أن تلجئي لألوان النود أو الأبيض، وبهذه الحلة احرصي على أن تكون إحدى قطع الاكسسوارات باللون الأسود، حتى يصبح هناك تناغم بالستايل.



- العبايات المطرزة السوداء يمكن معها أن تختاري شنطًا ملونة، أو أحذية باكسسورات لامعة، وهذه تناسب أكثر أوقات المساء.

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