تعرّفي إلى أحدث صيحة للبوت.. وهكذا اعتمدته بيلا حديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس، اعتمدت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، مجموعة من أحدث الصيحات المتوقع رواجها خلال هذا الموسم.

من أجمل الصيحات التي اعتمدتها كان البوت الأسود المصمم بنعلٍ ضخم من صيحة الـ platform مع رقبة متوسطة ومحبوكة على الساق برباط سميك. اختارت بيلا حديد هذا التصميم من دار الأزياء الإيطالية الراقية برادا Prada، هذا التصميم تحديدًا كان ضمن تشكيلة خريف وشتاء ٢٠١٩.



أحذية البوت برباط اتجاه يسيطر على الخريف

أحذية البوت برباط



بعيدًا عن تصميم برادا، يعكس اختيار بيلا حديد عن مجموعة من الاتجاهات التي تسيطر على حذاء البوت هذا الموسم، أهمها الأحذية المحبوكة على الساق برباط سميك، هذا التصميم الأنيق يضيف لمسة عصرية على الاطلالات النهارية بخاصة عند تنسيقه مع الجينز على غرار بيلا حديد، كما أنّ هذا الاتجاه يمكن تنسيقه مع فستان خريفي ميدي لاطلالة مسائية رائعة.

كذلك، نمط أحذية البوت المصممة بكعب ضخم هي الاتجاه السائد هذا الموسم، بدلًا من الكعوب الكلاسيكية، سواء المسطحة أو المزودة بكعب مدبب، فهي خيار عملي يناسب امرأة عصرية تبحث عن التميز.



استوحي من بيلا حديد أفكارًا لتنسيق البوت

بيلا حديد



تأكيدًا على أنّ البوت المصمم بكعبٍ ضخم واربطة هو خيار كاجوال، اعتمدته بيلا حديد مع جينز فضفاض وسترة عصرية باللون الزهري مع توب باللون نفسه، كما اعتمدت كاب عصريًّا ونظارات شمسية صغيرة الحجم.

يمكنكِ محاكاة اطلالة بيلا حديد إذا كانت نالت إعجابكِ، كذلك شاهدي الصور للتعرف إلى طرق أخرى لتنسيق هذا البوت العصري، والمتوافر في أغلب المتاجر والعلامات الكبرى.

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