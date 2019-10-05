موديلات أقراط عصرية لتجديد إطلالاتكِ هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - ممشى عروض أزياء خريف وشتاء 2019/2020 جاء مكتظّصا باتجاهات مختلفة وعصرية من المجوهرات وأشكال الحُلي، لكن بلا منازع جاءت تصميمات الأقراط في المقدمة من حيث التميز والأناقة.



قدمت الموضة هذا العام تصميمات متنوعة من الأقراط، بدأت بالخامات البسيطة مثل البلاستيك المعاد تدويره، وصولًا إلى الأحجار القيّمة التي تضيف لمسة من الترف والفخامة لاطلالة المرأة.



يمكن القول إنّ دور الأزياء لم تخشَ المجازفة لتقديم الجديد، بخاصة دور بارزة مثل ستيلا مكارتني وألكسندر ماكوين، حيث شاهدنا معادن ثقيلة وفاخرة، وألوانًا جريئة لم نعتَد على رؤيتها في تصميمات الأقراط.

في ما يلي نستعرض أجمل الاتجاهات التي سيطرت على الأقراط، استعدادًا لـ موضة الخريف والشتاء:



الأقراط المصنوعة يدويًّا

الأقراط المصنوعة يدويًّا



لأول مرة تقدم دور الأزياء اكسسوارات مستوحاة من الصناعات اليدوية أو المعاد تدويرها، لكننا شاهدنا أقراطًا مصممة من أدوات مكتبية ملونة، وأخرى من خيوط. هذا النمط من الاكسسوار يعزز أمرين، الأول هو أهمية إعادة تدوير الأشياء القديمة، وتأثير هذا الأمر على البيئة، كذلك يكسر القوالب التقليدية للاكسسوارات ويقدم أنماطًا جريئة وعصرية.



الكريستال

الكريستال



عادت الأقراط المُصمّمة من حبات الكريستال بوميضها الذي يعيدنا إلى النجمات في حقبة الثمانينيات والتسعينيات. عاد هذا النمط من الأقراط بأحجام ضخمة دراماتيكية تجدد ستايلكِ وتمنحكِ أسلوبًا عصريًّا.

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الأقراط غير المتماثلة

الأقراط غير المتماثلة



من الأنماط العصرية التي ظهرت على ممشى العروض هذا العام، هي الأقراط غير المتماثلة كنوع من كسر الأنماط التقليدية. يمكنكِ اعتماد تصميم صغير وناعم في إحدى الأذنين، مع تصميم آخر ضخم وبارز في الأذن الاخرى.



الأقراط الدائرية الذهبية

الأقراط الدائرية الذهبية



من الواضح أنّ الأقراط الدائرية الذهبية الكلاسيكية لن تنفد أبدًا، ما يميز هذا التصميم أنه مناسب مع الاطلالات الكاجوال النهارية، كما أنه خيار أنيق مع فستان مسائي بلون حيادي.



الأهداب (الشراشيب)

الأهداب (الشراشيب)



موضة الشراشيب المستوحاة من الأزياء البوهيمية، عادت لتسيطر على خريف وشتاء هذا العام، بخاصة وأنها تضيف لمسة انطلاق مع الأزياء القاتمة.

يمكنكِ اعتماد موضة الشراشيب، أو الأهداف، بأكثر من نمط، مثل الأقراط المصممة من الخيوط أو الجلد، كذلك عادت الأقراط الكريستال المزودة بالشراشيب العصرية.

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