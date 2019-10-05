صيحات شعر مميزة من إنستقرام... جربيها هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - هل ترغبين في تجربة صيحات شعر جديدة هذا الخريف، تخولك الحصول على إطلالة متجددة وعصرية؟ حيث أن موقع إنستقرام يحفل بالعديد من صيحات تسريحات الشعر وصبغات الشعر، إضافة الى قصات الشعر، فاستوحي منها إطلالتك في هذا الفصل، إذ ستمنحك مظهراً عصرياً في غاية الأنوثة والجمال.



صبغ أطراف الشعر



بدأ التحرر من لون الشعر الواحد يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، بحيث لم يعدن يعتمدن على لون موحد لكل الشعر، فمثلاً اعتمدت النجمة ديمي لوفاتو في إحدى إطلالاتها عبر إنستقرام، موضة صبغ أطراف الشعر باللون الزهري الفاقع، وقد أتى مطابقاً لمكياج عينيها.

صبغ أطراف الشعر



تسريحة الضفائر

بإمكانك هذا الخريف اعتماد تسريحة الضفائر فائقة الأنوثة، والتي تعد الأكثر رواجاً بين تسريحات الشعر، لكن احرصي على اختيار تسريحة الضفيرة الشبابية والعصرية، وتحديداً تسريحة الضفائر نصف المرفوعة، فهي تسريحة عملية جداً وأنيقة، وفي الوقت نفسه تمنحك إطلالة حيوية جيداً. وترتكز هذه التسريحة على الغرة المضفرة المسحوبة الى الخلف والمرفوعة، وعلى ترك باقي الشعر منسدلاً بأسلوب الكيرلي.

تسريحة الضفائر



تسريحة ذيل الحصان الملفوفة بأربطة جلدية

للحصول على إطلالة أنيقة وسهلة وتلائمك في أوقات العمل، جربي هذا الخريف تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الملفوفة بأربطة جلدية سوداء ناعمة، واتركي بعض الخصلات منسدلة على جانبي الوجه، فهي ستمنحك مظهراً أنيقاً طوال النهار. إضافة الى أنها تلائم الشعر الطويل والمتوسط الطول على حد سواء.

تسريحة ذيل الحصان



صبغة الشعر الأشقر

إن كان لون شعرك داكناً وترغبين في إجراء تغييرات جذرية في إطلالتك، تخرجك من الروتين، فإن صبغة الشعر الأشقر تشكل خياراً مثالياً هذا الخريف، فهي إحدى صبغات الشعر الرائجة كثيراً لهذا الموسم، وستمنحك مظهراً جذاباً، لا سيما إن كنت تمتلكين بشرة بيضاء، أو فاتحة.

موضة الشعر الأشقر



دبابيس الشعر

تعد أكسسوارات الشعر إحدى أبرز صيحات الشعر لهذا الخريف، وتحديداً دبابيس الشعر بمختلف أشكالها وألوانها، فهي طريقة مثالية للحصول على تسريحة شعر أنيقة وإطلالة جذابة وراقية. بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة العالية وتزيينها بدبابيس الشعر التي ترغبين فيها، مما يخولك الحصول على تسريحة شعر في غاية الجمال.

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موضة دبابيس الشعر



قصة الشعر الأمامية

هذه القصة رائجة جداً هذا الخريف، إن كنت ترغبين في تجربة شيء جديد، وهي خيار مثالي للنساء اللواتي يرغبن في إبراز ملامح وجههن وتسليط الضوء عليها، وهي ترتكز على تقصير الغرة الأمامية وتدرّج باقي الشعر، حيث يبدأ بخصلات قصيرة جداً وتنهي بخصلات طويلة.

قصة الشعر الأمامية

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