أفضل روج أحمر لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بات أحمر الشفاه الأحمر موضة كل المواسم والخيار المثالي لكافة الأوقات، فهو يمنح المرأة طلة أنثوية جذابة ويعزز من جمال شفتيها، ويلائم مختلف الإطلالات، سواء اليومية أو المسائية، لذلك لا نبالغ إن قلنا أنه رفيق حقيبة المرأة الدائم، الذي يمكنها استخدامه في كل زمان ومكان.

وفي ما يلي، سنقدم لك أفضل روج أحمر من أفضل الماركات العالمية الرائدة، والذي يمكنك استخدامه في كل الأوقات.



MAC Retro Matte Lipstick in Ruby Woo

إن أحمر الشفاه الأحمر الكرزي هذا من علامة ماك، مذهل على جميع ألوان البشرة، كما أنه يعد الروج المفضل لدى العديد من النجمات العالميات، بمن فيهن بريانكا شوبرا وتريسي إليس وكريستينا هندريكس. سيمنحكMAC Retro Matte Lipstick in Ruby Woo شفاهاً بارزة وإطلالة مبهرة وجذابة.

MAC Retro Matte Lipstick in Ruby Woo



NARS Velvet Matte Lip Pencil in Dolce Vita

إن الروج الأحمر هذا من نارس Nars، يتميز بلونه الرائع وبأنه يدوم طويلاً على شفتيك ليمنحك مظهراً متألقاً طوال اليوم، أو حتى طوال السهرات والمناسبات المسائية. كما يمكنك تطبيقه بسهولة من خلال الحواف الدائرية الناعمة المصممة لتلوين الشفاه بسلاسة.

NARS Velvet Matte Lip Pencil in Dolce Vita



Sephora Collection Liquid Lip Stain in 01 Always Red

يتميز أحمر الشفاه هذا من سيفورا، بلونه الأحمر الساطع والمشرق الذي يدوم طويلاً على شفتيك ليبرزها بكل أناقة ورقي. فإن كنت من محبات الروج الأحمر لا تترددي في تجربة Sephora Collection Liquid Lip Stain in 01 Always Red، الذي يتميز بتركيبته السائلة التي سرعان ما تجف عند تطبيقها على الشفاه، لتجعل طلتك فائقة الأنوثة.

Sephora Collection Liquid Lip Stain in 01 Always Red



Tatcha Kyoto Red Silk Lipstick

إن أحمر الشفاه الفاخر هذا من تاتشا، يتميز بلونه الأحمر الجذاب الملائم لكل الأوقات، وغير اللامع، والذي يلاقي رواجاً كبيراً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، فلونه المشرق يجعل شفتيك فائقة الجمال والأنوثة، ويلفت الأنظار إليك في كل وقت ومكان.

Tatcha Kyoto Red Silk Lipstick



Fenty Beauty Stunna Lip Paint in Uncensored

إنه أحمر الشفاه الأحمر المفضل لدى النجمة ريهانا، المعروفة بكثرة اعتمادها للروج الأحمر في إطلالاتها، فلونه المكثف والغني وغير اللامع يعزز من حجم شفتيك بطريقة أنثوية غير مبالغ فيها.

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Fenty Beauty Stunna Lip Paint in Uncensored

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