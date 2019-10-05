عطور فخمة للرجال والنساء معاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - برزت مجموعات العطور المخصّصة للرجال والنساء معاً منذ فترة غير طويلة. فسابقا، لم تكن هذه التركيبة المخصصة للجنسين رائجة في ما مضى. كذلك، كانت الروائح الزهرية عموماً، تدخل في تركيبة العطور النسائية، في حين يدخل المسك والتوابل بشكل عام في تركيبة العطور الرجالية بسبب نفحاتها القويّة والحادّة. حتى أن قارورة العطر النسائي، تختلف في تصميمها عن قارورة العطر الرجالي مراعاة لحاجة المرأة إلى كل ما يعكس أنوثتها ورقّتها، بينما تكون حاجات الرجل إلى الأمور العملية والسهلة أكبر.

إلا أن تركيبات اليوم باتت مختلفة حيث أن العلامات التجارية كرّست اهتماماتها لتقديم روائح تناسب الجنسين معاً تتميّز بتركيبتها الناعمة والعابقة في الوقت نفسه.



عطر In 2 U Eau De Toilette

عطر ان تو يو آو دي تواليت تجدونه على المول بسعر 82.41 ر.س



عطر ان تو يو آو دي تواليت عفوي، مثير ومتفتح. مستوحى من جيل مميز يغذيه التشويق والإحتمال. هذا أول عطر لكالفن كلاين بإصدارات للرجال والنساء فريدة ولكن مصممة لتكمل بعضها البعض.



عطر Deep Red Eau De Parfum

عطر ديب ريد آو دي برفيوم تجدونه على المول بسعر 164.82 ر.س



عطر ديب ريد آو دي برفيوم يحتوي على روائح Pear ، Mandarin Orange ، برتقال الدم ، Clementine و Blackcurrant ، وروائح قلب العطر: بذور الزنجبيل، فريزيا، مسك الروم، الكركديه، والمكونات الأساسية من الفانيلا، المسك، وخشب الصندل.



عطر Gucci Mémoire d’Une Odeur

عطر Gucci Mémoire d’Une Odeur



هو عطر جديد تم إصداره هذا العام يتألف من مقدمة من عطر البابونج واللوز المر، وتفوح من قلبه رائحة المسك والياسمين الهندي والياسمين. أما قاعدة العطر فتتكون من أخشاب الصندل والأرز والفانيليا.



عطر Louis Vuitton Afternoon Swim

عطر Louis Vuitton Afternoon Swim



يأتي برائحة الحمضيات، غنيّ بخلاصة برتقال صقلية والبرغاموت واليوسفي، وقد تم إطلاقه هذا العام.



عطر Orange Blossom Petitgrain Bergamot Bon Parfumeur 001

عطر Orange Blossom Petitgrain Bergamot Bon Parfumeur 001



هو عطر حمضيات- أروماتيك تم إصداره في العام 2017 ويتالف من مقدمة برائحة البرغاموت والحامض واليوسفي وإكليل الجبل. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة زهر البرتقال والياسمين والخزامى والبرتقال المر، فيما تتكون قاعدته من المسك وبراعم البرتقال.

Advertisements



عطر Ellis Broklyn Rives

عطر Ellis Broklyn Rives



هو عطر حمضيات- أروماتيك تم إطلاقه عام 2017 يتألف من مقدمة برائحة زهر البرتقال والبرتقال المر، وتبوح منه رائحة براعم البرتقال والخزامى. أما قاعدة العطر فتتكون من أخشاب الكشمير والجلد.



عطر Le Labo Tabac

عطر Le Labo Tabac



هو عطر خشبي- أروماتيك تم إطلاقة عام 2019 ويتألف من تركيبة دافئة غنيّة باوراق التبغ وأخشاب الغاياك والروم والحبهان وأخشاب الأرز.



عطر Diptyque Philosykos

عطر Diptyque Philosykos



هو عطر خشبي- أروماتيك يتألف من مقدمة من أوراق التين وثماره، في حين تفوح من قلبه رائحة جوز الهند وروائح عشبية منعشة. قاعدة العطر تتكوّن من أخشاب الأرز واشجار التين.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

عطور فخمة مناسبة لأوقات مختلفة

أجمل العطور لصاحبة البشرة السمراء

عطور فخمة من وحي أشهر عارضات الأزياء