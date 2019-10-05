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أفضل كريمات ترطيب اليدين في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تُصاب البشرة خلال فصل الشتاء بالجفاف والتشقّقات لان الطقس البارد يؤثر في مرونتها وملمسها الناعم. وتُعتبر اليدان أكثر أماكن الجلد عرضة لهذه المشكلة لأنها مكشوفة طوال الوقت وتلامس المياه الباردة وتتعرّض للهواء البارد والجاف... لذا فهي تعاني كثيراً خلال فصل الشتاء من جفاف البشرة وتشقّقها، وفي بعض الأحيان تتفاقم المشكلة إلى حدّ الاصابة بجروح.

لتجنّب هذه المشكلات التي تؤثر في جمال يديك وملمسهما الناعم، اخترنا لك أفضل كريمات ترطيب اليدين التي قدّمتها العلامات التجارية لكي تحافظي على نضارة يديك وملمسهما الحريري.


1-Neutrogena Norwegian Formula Concentrated Hand Cream

Neutrogena Norwegian Formula Concentrated Hand Cream
Neutrogena Norwegian Formula Concentrated Hand Cream


يحتوي هذا الكريم من نوتروجينا على نسبة عالية من الغليسيرين وهو أحد أفضل العناصر التي تساهم في معالجة جفاف البشرة وترطيبها. وهو يرتكز على التركيبة الغنيّة لمكوّنات الترطيب من دون أن يحمل أي روائح زكيّة أو مكوّنات معطّرة.


2-Roger & Gallet Bienfaits Hand and Nail Balm

Roger & Gallet Bienfaits Hand and Nail Balm
Roger & Gallet Bienfaits Hand and Nail Balm


تقدم علامة روجيه أند غاليه هذا المستحضر بتركيبة البلسم الغنيّة، من أبرز مكوّناته زبدة الشيا والصبار وخمس ثمار مضادة للأكسدة منها الكيوي والليمون والجينسنغ. ويتميز برائحة الحمضيات المنعشة.


3-Burt's Bees Shea Butter Hand Repair Cream

Burt's Bees Shea Butter Hand Repair Cream
Burt's Bees Shea Butter Hand Repair Cream


إذا كنت من اللواتي يفضّلن المكوّنات الطبيعية فإن هذا الكريم من بورتس بيز هو الخيار المثالي لك، حيث أنه لا يحتوي على الكبريتات أو الفثالات أو البتروكيماويات أو البارابين، كما أنه غنيّ بزبدة الشيا وزبدة الكاكاو وزيت السمسم وهي مكوّنات غنيّة ومرطّبة.

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4-​Eucerin Dry Skin Intensive Hand Cream 5% Urea

Eucerin Dry Skin Intensive Hand Cream 5% Urea
Eucerin Dry Skin Intensive Hand Cream 5% Urea


إذا كنت لا تحبّين كريمات اليدين التي تفوح منها روائح عطرة، فإن هذا الكريم من يوسيرين يعالج جفاف اليدين ويحميهما من التشقّق من دون أن يحمل معه أي رائحة سواء روائح الورود أو الحمضيات أو غيرها.


5-L'Occitane Almond Delicious Hands

L'Occitane Almond Delicious Hands
L'Occitane Almond Delicious Hands


يأتي كريم اليدين من لوكسيتان بتركيبة غنيّة بحليب اللوز، يرطّب البشرة من الأعماق من دون أن يترك أي شحوم أو زيوت على سطحها. وهو يتميّز برائحته الزكية والمنعشة.


6-The Body Shop Hemp Hand Protector

The Body Shop Hemp Hand Protector
The Body Shop Hemp Hand Protector


يعتبر هذا الكريم من بادي شوب أحد المستحضرات الأكثر مبيعاً لدى العلامة. هو مثالي للأيدي الجافة والتي تعاني تشقّقات واحمرار، يغذيها من الأعماق ويمنحها ملمساً حريرياً طوال الوقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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