أبرز صيحات ألوان الشعر لهذا الخريف... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - إذا كنت تفكرين في تبديل لون شعرك هذا الخريف، بهدف الحصول على إطلالة متجددة وعصرية شبيهة بإطلالات النجمات، فقد اخترنا لك مجموعة من أبرز صيحات ألوان الشعر الرائجة في خريف 2019، التي استوحيناها من النجمات، لتختاري من بينها ما يحلو لك.



درجات البني الدافئة

درجات البني الدافئة



تعد درجات البني الدافئة دائماً، الخيار المثالي والاتجاه الأكثر شيوعاً خلال فصل الخريف، في ما يتعلق بصبغات الشعر، حيث يصبح الطقس أكثر برودة. لذلك، إن كان لون شعرك بدرجات ألوان داكنة، بإمكانك اعتماد البني بلون القرفة مثل النجمة كيم كاردشيان، أو البني الفاتح كالنجمة ماندي مور، أو البني المتوسط مع الخصلات الشقراء كالنجمة جيسيكا ألبا.



الأزرق الداكن

الأزرق الداكن



ثمة مجموعة من ألوان الشعر، التي لا تلاقي إقبالاً سوى من النساء الجريئات اللواتي يرغبن في الحصول على طلة مميزة خارجة عن المألوف، واللون الأزرق الداكن الذي اعتمدته النجمة نيكول ريتشي لشعرها هو واحد من هذه الألوان، والذي يعد من أبرز صيحات ألوان الشعر لهذا الخريف. كما بإمكانك اعتماد هذا اللون بأسلوب النجمة Megan Thee Stallion.

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الأشقر الشمسي

الأشقر الشمسي



إذا كنت ممن يفضلن ألوان الشعر الفاتحة خلال الخريف والشتاء، فإن لون الشعر الأشقر الشمسي سيشكل خياراً مثالياً لك لخريف 2019، وهو اللون الذهبي الدافئ المائل قليلاً الى البني الذي اعتمدته مؤخراً النجمة جوليا روبرتس. كما بإمكانك اعتماد هذا اللون على أطراف الشعر فقط كما فعلت النجمة درو باريمور، أو اعتماد هايلايت باللون الأشقر الشمسي على طريقة النجمة جنيفر لوبيز.



الأحمر التوتي

الأحمر التوتي



لقد عادت موضة التسعينيات لتحتل حيزاً كبيراً في عالم الجمال خلال خريف 2019، بما فيها لون الشعر الأحمر التوتي الذي يعد إحدى صيحات صبغات الشعر التي تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، لا سيما النجمات. فإن كنت من محبات لون الشعر هذا، اعتمديه بدرجاته المختلفة، بأسلوب النجمة كيري واشنطن أو كاري بريستون أو Sharna Burgess.



الأشقر الكلاسيكي

الأشقر الكلاسيكي



يلاقي لون الشعر الأشقر الكلاسيكي رواجاً كبيراً بين النساء في الفصول كافة، وهو من أبرز صيحات ألوان الشعر لخريف 2019، فاعتمديه على طريقة النجمة كاتي بيري، أو النجمة Anika Noni Rose، أو النجمة مارغوت روبي، لتحصلي على إطلالة مضيئة ومشرقة.

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