أفضل ماسك للوجه قبل النوم لبشرة ناعمة ومتوهجة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بدأت ماسكات الوجه التي تطبق مباشرة قبل النوم لتبقى على البشرة حتى الصباح، تحظى بشعبية كبيرة بين المتخصصين والنساء على حد سواء، لما لها من تأثير مذهل على البشرة، فتركيبتها خفيفة الوزن تتغلغل في أعماق البشرة خلال الليل فتمنح المرأة بشرة متوهجة فائقة النعومة.



انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي أفضل ماسك للوجه قبل النوم، فلا تترددي في استخدامه.



Herbivore Moon Fruit Superfruit Night Treatment

Herbivore Moon Fruit Superfruit Night Treatment



كما يوحي اسمه، يشتمل قناع الوجه الليلي هذا على مجموعة كبيرة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، بما فيها الكمثري والتوت الأحمر، والتي تعمل على منحك بشرة مضيئة ومتوهجة في الصباح. كما أنه يصلح لأن يكون كقاعدة مثالية للمكياج.



StriVectin Overnight Replenishing Moisture Mask

StriVectin Overnight Replenishing Moisture Mask



يُستخدم ماسك الوجه هذا الذي يتم تطبيقه قبل النوم مباشرة، بعد تنظيف البشرة جيداً، باعتباره مرطباً تمتصه البشرة بسهولة، إضافة الى أنه يمنح البشرة في الصباح توهجاً طبيعياً. علماً أنه أحد مستحضرات العناية الليلية بالبشرة المفضلة لدى عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.

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Youth to the People Superberry Hydrate and Glow Dream Mask

Youth to the People Superberry Hydrate and Glow Dream Mask



يشتمل هذا الماسك الليلي على أربعة مكونات تمتلك قدرة كبيرة على ترطيب البشرة في الأعماق، وهي: حمض الهيالورونيك والغليسرين والسكوالين والبيتين، والتي تعمل أيضاً على منحك بشرة منتعشة ومضيئة في الصباح. كذلك، يشتمل على الفيتامين سي ومستخلص الكمثري اللذين يمنحان البشرة إشراقة طبيعية.



Pixi by Petra Nourishing Sleep Mask

Pixi by Petra Nourishing Sleep Mask



يحتوي ماسك الوجه هذا على زيت الجوجوبا وزيت اللافندر، اللذين يعملان على ترطيب البشرة أثناء النوم. فضلاً عن ذلك، يعمل على تسهيل امتصاص البشرة للمستحضرات الأخرى، بما فيها السيروم. فإن كنت تعانين من البشرة الجافة أو المعرضة للجفاف، فلا تترددي في اعتماد قناع الوجه الليلي Pixi by Petra Nourishing Sleep Mask.



Laneige Water Sleeping Mask

Laneige Water Sleeping Mask



يتميز قناع الوجه هذا الذي يطبق قبل النوم، بتركيبته الخفيفة غير الدهنية، التي لا تترك أي أثر، سواء على البشرة أو الوسادة... والتي تعزز من ليونة البشرة وتعمل على تهدئتها، وتساهم في ترطيبها. وهو مثالي لاستخدامه خلال الخريف والشتاء قبل المكياج لمنع بشرتك من الإصابة بالجفاف.

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