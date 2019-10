أبرز ألوان المناكير لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - إذا كنت من متابعات موضة ألوان المناكير، وترغبين في التعرف الى صيحات ألوان طلاء الأظافر لهذا الشتاء، فإننا سنسهل المهمة عليك، حيث سنضع بين يديك مجموعة من أبرز ألوان المناكير التي ستكون رائجة خلال شتاء 2020.



المناكير الأحمر

المناكير الأحمر



بمجرد أن يصبح الجو بارداً، تصبح ألوان المناكير الداكنة هي الاتجاه المفضل لدى غالبية النساء، وتحديداً اللون الأحمر الداكن الذي يعد خياراً مثالياً لهذا الشتاء. ننصحك باعتماد Essie Gel Couture Nail Polish in Spiked With Style، الذي يدوم على أظافرك لمدة أسبوع وأكثر.



الأبيض

الأبيض



المناكير الأبيض هو من أبرز صيحات ألوان طلاء الأظافر لهذا الشتاء، وهو يمنحك إطلالة منعشة وحيوية خلال الأجواء الباردة، ويضفي على أظافرك مظهراً متألقاً. ننصحك بتجربة المناكير الأبيض من علامة OPI: OPI Nail Lacquer in Alpine Snow.



الأزرق الداكن

الأزرق الداكن



يعد المناكير الأزرق الداكن مثالياً لهذا الشتاء، فهو لون شتوي بامتياز ويمنحك إطلالة عصرية جداً، وهو من ألوان المناكير الداكنة التي دائماً ما تكون رائجة خلال الأجواء الباردة. ننصحك بتجربة Christian Louboutin The Noirs Nail Colour in Bianca.

الفضي

الفضي



من بين ألوان المناكير الرائجة في شتاء 2020، هو المناكير الفضي الذي يلائم كثيراً سهرات وحفلات الشتاء، فهو يعزز من جمال إطلالتك ويضفي لمسة مشرقة على ألوان ملابسك الداكنة. ننصحك باعتماد Essie Nail Polish in Rock Your World.



النيود

النيود



يعد المناكير النيود خياراً مثالياً في أي وقت من أوقات السنة، لا سيما في الشتاء، فهو يتلائم مع ألوان الأزياء كافة، ويمنح أظافرك مظهراً راقياً لا تشوبه شائبة. ننصحك باعتماد Tom Ford Nail Lacquer in Toasted Sugar.



الأرجواني الميتاليك

الأرجواني الميتاليك



تعتقد نساء كثيرات أن المناكير الأرجواني هو لون مثالي للربيع والصيف، وهذا الاعتقاد صائب، إلا أن شتاء 2020 سيبدل هذا الاعتقاد، كون المناكير الأرجواني الميتاليك هو أحد أكثر ألوان المناكير رواجاً في هذا الشتاء. ننصحك بتجربة Nails Inc Foiling In Love Nail Polish in Space Space Baby.



البرقوقي اللامع

البرقوقي اللامع



طلاء الأظافر البرقوقي اللامع هو من أفضل خيارات ألوان المناكير لشتاء 2020، حيث سيضفي على أظافرك الأناقة والجمال، وهو يأتي بلمسة لامعة تعزز من جمال إطلالتك.

ننصحك بتجربة China Glaze Nail Polish in Let's Groove.

