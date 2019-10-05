عصير البصل لبشرة بيضاء كالثلج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تكثر فوائد البصل الجمالية والصحية فبالإضافة إلى كونه عاملاً فعّالاً في مقاومة العديد من الأمراض، يعدّ البصل علاجاً أساسياً لـ مشاكل البشرة والشعر.

ونظراً لاحتوائه على الكثير من الكبريت ومضادات الأكسدة، يحارب عصير البصل البقع الداكنة في الوجه ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتجديد خلاياها ما يمنحك إطلالة جمالية مفعمة بالأنوثة ووجهاً أبيض كبياض الثلج.

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عصير البصل

يعدّ البصل علاجاً أساسياً لمشاكل البشرة

ربما تعرفين الكثير من الخصائص المفيدة لصحتك والتي ينطوي عليها استهلاكك لهذه المكون الأساسي لأطباقك. لكنك ربما لا تعلمين، في المقابل، أنه يسعك استخدامه من أجل الحصول على بشرة فاتحة ونضرة وخالية من البقع الداكنة التي تسيء إلى إطلالتك ولاسيما في حال أردت حضور إحدى المناسبات المميزة. لماذا؟ لأنه يحتوي على عناصر طبيعية تتمتع بخصائص مبيضة وتساهم في تعزيز عملية تجدد خلايا بشرتك. إذاً، ليس عليك الآن سوى أن تطبقي هذه الوصفة:

- إصنعي عصير حبة من البصل بواسطة الخلاط أو من خلال الضغط الشديد عليها.

- ضعي القليل من هذا العصير على قطعة من القطن وطبقيه على المناطق الداكنة من وجهك وذلك لمدة 10 دقائق.

- إغسلي بشرة وجهك بواسطة صابون ذي تأثير لطيف وغير ضار.

- كرري هذه العملية من مرة إلى مرتين يومياً.

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قناع البصل وخل التفاح

إمزجي جيداً ملعقة طعام من خلّ التفاح مع ملعقة طعام من عصير البصل

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لا شكّ في أن البصل وخلّ التفاح يتوفران بشكل دائم في مطبخك. إذاً، حان الوقت لكي تلجئي إليهما من أجل تخليص بشرتك بسرعة فائقة، ومن العمق، من البقع الداكنة. وفي هذه الحال، ننصحك بأن تقومي بهذه الخطوات سهلة التطبيق:

- إمزجي جيداً ملعقة طعام من خلّ التفاح مع ملعقة طعام من عصير البصل.

- طبقي المزيج على بشرة وجهك ودعيها ترتاح لنحو 30 دقيقة ثمّ اغسليها بالماء الفاتر بواسطة صابون غير مؤذ. أما في حال شعرت ببعض الوخز أو الرغبة في الحكاك، فأعيدي غسل وجهك بالماء البارد وستلاحظين أن بشرتك أصبحت نضرة ومشرقة ومتألقة في دقائق قليلة.

- كرري هذه العملية من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.

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